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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

MCM1350/12

4.2

| (5) Atsiliepimai

Nepriekaištingas melodijų skambesys

Naudodami jungtis „USB Direct“ ir „Audio in“, mėgstamiausių melodijų klausykitės per nešiojamąjį muzikos leistuvą. Šioje „Philips“ mikrosistemoje galima leisti MP3 ir R/RW formato kompaktinius diskus. Maksimali 30 RMS išvesties galia ir „Bass Reflex“ garsiakalbiai užtikrina stulbinamą garsą ir galingus žemuosius dažnius.

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Nepriekaištingas melodijų skambesys

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 30 W

Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Motorizuotas CD dėklas patogiam naudojimui

Motorizuotos stumdomos priekinės durelės suteikia dar daugiau lengvumo šios sistemos glotniam dizainui. Stilingos ir funkcinės durelės švelniai pakelia ir nuleidžia diskus vienu mygtuko paspaudimu, kai tik norite pakeisti muziką. Paprasčiausiai atsiloškite ir mėgaukitės dinamišku garsu, žiūrėdami į grojantį diską per permatomą langelį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.2

iš 5

5

Atsiliepimai

4
2
1

15/01/2016

Polska

Polska

Super sprzęcik

Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1350 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1350 Mikrowieża

21/06/2021

Україна

Україна

Компактный муз. центр

Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.

Argumentai už

Будильник, доступная цена.

Argumentai prieš

Не нашел.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1350 Музична мікросистема

Naudojimo data 2019-06-21

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1350 Музична мікросистема

Naudojimo data 2019-06-21

31/01/2018

България

България

системата има отлични характеристики

Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1350 Микро музикална система

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1350 Микро музикална система

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