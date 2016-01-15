30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
MCM1350/12
Nepriekaištingas melodijų skambesys
Naudodami jungtis „USB Direct“ ir „Audio in“, mėgstamiausių melodijų klausykitės per nešiojamąjį muzikos leistuvą. Šioje „Philips“ mikrosistemoje galima leisti MP3 ir R/RW formato kompaktinius diskus. Maksimali 30 RMS išvesties galia ir „Bass Reflex“ garsiakalbiai užtikrina stulbinamą garsą ir galingus žemuosius dažnius.
CD, MP3-CD, USB, FM
30 W
Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.
Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.
Motorizuotos stumdomos priekinės durelės suteikia dar daugiau lengvumo šios sistemos glotniam dizainui. Stilingos ir funkcinės durelės švelniai pakelia ir nuleidžia diskus vienu mygtuko paspaudimu, kai tik norite pakeisti muziką. Paprasčiausiai atsiloškite ir mėgaukitės dinamišku garsu, žiūrėdami į grojantį diską per permatomą langelį.
4.2
iš 5
5
Atsiliepimai
Sherlock
15/01/2016
Polska
Super sprzęcik
Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1350 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1350 Mikrowieża
greg656565
21/06/2021
Україна
Компактный муз. центр
Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.
Argumentai už
Будильник, доступная цена.
Argumentai prieš
Не нашел.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1350 Музична мікросистема
Naudojimo data 2019-06-21
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1350 Музична мікросистема
Naudojimo data 2019-06-21
regents
31/01/2018
България
системата има отлични характеристики
Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1350 Микро музикална система
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM1350 Микро музикална система