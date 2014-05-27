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Nutraukta gamyba

Klasikinė garso mikrosistema

MCM166/12

4.5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
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Džiaukitės fantastišku garsu, sklindančiu iš tikrai kompaktiškos ir stilingos „Philips“ klasikinės muzikos mikrosistemos. Mėgaukitės savo mėgiamos MP3-CD muzikos ir „USB Direct“ leidžiamumu, žymiai raiškesniu dėl galingos „Dynamic Bass Boost“ technologijos.
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  • 10 W

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus

Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

27/05/2014

Polska

Polska

Doskonaly produkt.

Firma jak zwykle stanela na najwyższym podium jeżeli chodzi akustykę i dźwięk. Produkt z najwyższej polki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM166 Mikrowieża Classic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM166 Mikrowieża Classic

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobré vlastnosti

Minivěž jsem zakoupil pro mou starou maminku. I nám vyhovuje možnost jejího všestranného použití.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM166 Klasický hudební mikrosystém

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM166 Klasický hudební mikrosystém

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