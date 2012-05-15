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Sužavėti garsų
Džiaukitės fantastišku garsu, sklindančiu iš tikrai kompaktiškos ir stilingos „Philips“ klasikinės muzikos mikrosistemos. Mėgaukitės savo mėgiamos MP3-CD muzikos ir „USB Direct“ leidžiamumu, žymiai raiškesniu dėl galingos „Dynamic Bass Boost“ technologijos.
10 W
Kasetinis grotuvas
Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.
Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.
Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Marta
15/05/2012
Polska
Wieża jest ładna z wyglądu i posiada potrzebne funkcje.
Mini wieża ma kilka funkcji: możliwość słuchania płyt, radia oraz kaset - rajna rzecz dla tych, którzy posiadają je w swojej kolekcji.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM167 Mikrowieża Classic
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM167 Mikrowieża Classic