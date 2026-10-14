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MCM169/12
Sužavėti garsų
Kad galėtumėte labiau mėgautis muzika, „Philips“ klasikinė muzikos mikrosistema suteikia galimybę nukopijuoti visą turimą muziką – iš CD diskų tiesiai į USB įrenginį. Be to, dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas užtikrina neprilygstamą garsą.
CD kopijavimas
Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.
Paprasčiausiai prijunkite savo prietaisą prie USB jungties „Philips Hi-Fi“ sistemoje. Jūsų skaitmeninė muzika bus tiesiogiai grojama iš jūsų prietaiso. Dabar galite dalintis ypatingomis akimirkomis su šeima ir draugams.
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