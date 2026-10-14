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Nutraukta gamyba

„Hi-Fi“ mikrosistema

MCM177/12

Puikus garsas ir stilingas dizainas

Tikrai tiks tiems, kurie vertina naujausias technologijas ir stilių – ši sistema išsiskiria subtilumu ir kokybe. Naudodami „USB Direct“ galite leisti ir valdyti nuotoliniu būdu MP3 / WMA failus, kurie saugomi nešiojamajame grotuve ir USB saugojimo įrenginiuose.

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su „USB Direct“ atkūrimo funkcija

Puikus garsas ir stilingas dizainas

  • MP3 / WMA-CD atkūrimas

  • „USB Direct“

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

Pažadinimo ir išjungimo laikmačio funkcijos

Pažadinimo ir išjungimo laikmačio funkcijos

Daugelis žadintuvų turi daugybę žadinimo parinkčių. Šis „Philips“ laikrodis-radijas pažadina jus radijo ar tradiciniais signalo garsais. Išjungimo laikmatis leidžia užprogramuoti muziką norimam laiko tarpui pagal tai, kada maždaug užmiegate. Nesvarbu, ko jums reikia, ar rytinio monotoniško garso signalo, ar mėgstamos muzikos prieš užmiegant – šiame laikrodyje-radijuje yra viskas.

FM išankstinis funkcijų nustatymas

FM išankstinis funkcijų nustatymas

Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Techninės savybės

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