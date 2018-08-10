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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

MCM2000/12

4.7

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

Naudodami jungtis „USB Direct“ ir „MP3 Link“, mėgstamiausių muzikos atlikėjų klausykitės per nešiojamąjį muzikos leistuvą. Šioje „Philips“ MCM2000/12 mikrosistemoje galima leisti MP3, WMA ir R/RW formato kompaktinius diskus; joje įrengti „Bass Reflex“ garsiakalbiai, kurie atkuria galingus ir ryškius žemuosius dažnius.

Peržiūrėti visas naudas

naudodami šią kompaktišką garso sistemą

Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W

„MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

„MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

Radijo duomenų sistema stoties informacijai ir duomenų perdavimo paslaugoms

Radijo duomenų sistema (RDS) leidžia nustatyti radijo stotis ir nereikia prisiminti jų dažnių. Standartiniame režime RDS rodo stoties pavadinimą, o ne transliavimo dažnį, padedant greitai ir lengvai nustatyti. RDS taip pat leidžia stotims siųsti tekstines žinutes, tokias kaip naujienos ir stoties informacija, tiesiai į radijo ekraną. Dažniausiai naudojamas Europoje, RDS tekstas yra išsiunčiamas tuo pačiu dažniu, kuriuo transliuojama radijo stotis. Galite pasirinkti arba pagrindinį RDS ekraną (stoties pavadinimas) arba prenumeruoti papildomas tekstines paslaugas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

10/08/2018

България

България

Насочена към потребителя

Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2000 Микро музикална система

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2000 Микро музикална система

27/03/2017

România

România

Foarte bun

Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2000 Microsistem muzical

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2000 Microsistem muzical

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW

polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2000 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2000 Mikrowieża

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