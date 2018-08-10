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Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos
Naudodami jungtis „USB Direct“ ir „MP3 Link“, mėgstamiausių muzikos atlikėjų klausykitės per nešiojamąjį muzikos leistuvą. Šioje „Philips“ MCM2000/12 mikrosistemoje galima leisti MP3, WMA ir R/RW formato kompaktinius diskus; joje įrengti „Bass Reflex“ garsiakalbiai, kurie atkuria galingus ir ryškius žemuosius dažnius.
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.
Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.
Radijo duomenų sistema (RDS) leidžia nustatyti radijo stotis ir nereikia prisiminti jų dažnių. Standartiniame režime RDS rodo stoties pavadinimą, o ne transliavimo dažnį, padedant greitai ir lengvai nustatyti. RDS taip pat leidžia stotims siųsti tekstines žinutes, tokias kaip naujienos ir stoties informacija, tiesiai į radijo ekraną. Dažniausiai naudojamas Europoje, RDS tekstas yra išsiunčiamas tuo pačiu dažniu, kuriuo transliuojama radijo stotis. Galite pasirinkti arba pagrindinį RDS ekraną (stoties pavadinimas) arba prenumeruoti papildomas tekstines paslaugas.
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
IPM1971
10/08/2018
България
Насочена към потребителя
Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2000 Микро музикална система
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2000 Микро музикална система
Roxanasc
27/03/2017
România
Foarte bun
Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2000 Microsistem muzical
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2000 Microsistem muzical
wwiesław
07/11/2013
Polska
Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW
polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2000 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2000 Mikrowieża