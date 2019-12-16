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Nutraukta gamyba

Klasikinė garso mikrosistema

MCM205/12

4.3

| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Sužavėti garsų

Naudodamiesi „Philips“ klasikine mikrosistema užtikrintai mėgaukitės puikiu garsu. Atkurkite savo mėgiamą MP3 / WMA muziką naudodamiesi „USBDirect“ ir MP3 nuoroda. Grakštūs klasikinės išvaizdos garsiakalbiai neišsiskirs iš jūsų aplinkos.

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Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

„MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

„MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

16/12/2019

Polska

Polska

Fajna wieża

Nie ma nic do czego mogę się przyczepić. Dźwięk, odtwarzanie muzy czy radia na plus.

Argumentai už

głośniki, jakość, pilot w zestawie, łatwość użytkowania

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM205 Mikrowieża Classic

Naudojimo data 2017-12-16

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM205 Mikrowieża Classic

Naudojimo data 2017-12-16

18/12/2013

Polska

Polska

Mały ale ma wielką moc:)

Philips Mikrowieża Classic MCM205 JEST REWELACYJNA. Kupiłam ją już kilka lat temu dla swojej córki i jak dotąd działa idealnie. łatwa w użyciu, jest do niej pilot co według mnie to podstawa a nie wszędzie są. Ładnie się prezentuje w pokoju a dźwięk jest czysty. Jeśli jest jakiś minus to tylko jej antena ( kabelek) przez co radio czasem zaszumi, ale to na prawdę drobiazg- wystarczy go nie ruszać.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM205 Mikrowieża Classic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM205 Mikrowieża Classic

16/08/2014

Polska

Polska

DOSKONAŁY SPRZĘT DLA NASTOLATKÓW

Doskonały sprzęt, niska cena a za to jakość wspaniała. Kupiłam wieżę już 5 lat temu dla swojej córki i do tej pory działa bez zarzutów. Wieża posiada w zestawie pilot, co bardzo ułatwia życie ( nie trzeba wstawać by zmienić piosenkę czy stację radiową) Ma nowoczesny wygląd i jest to doskonałe rozwiązanie dla tych którzy lubią mieć dobry i fajnie prezentujący się sprzęt za niewielkie pieniądze. Polecam wszystkim.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM205 Mikrowieża Classic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM205 Mikrowieża Classic

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