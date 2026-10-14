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Nutraukta gamyba

Klasikinė garso mikrosistema

MCM207/12

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Naudodamiesi „Philips“ klasikine mikrosistema užtikrintai mėgaukitės puikiu garsu. Leiskite savo mėgstamą MP3 / WMA muziką naudodamiesi „USBDirect“ ir MP3 nuoroda. Grakštūs klasikinės išvaizdos garsiakalbiai neišsiskirs iš jūsų aplinkos.

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  • Kasetė

Automatinio sustabdymo kasetės dėklas

Automatinio sustabdymo kasetės dėklas

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Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

„MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

„MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.

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