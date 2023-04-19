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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

MCM2150/12

4.2

| (18) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį

Sodrus ir galingas garsas

Naudodami „USB Direct“ ir garso įvesties jungtis klausykitės mėgstamiausių įrašų iš nešiojamojo muzikos grotuvo. Naudojantis šia „Philips“ garso mikrosistema galima leisti MP3 ir R/RW formato kompaktinius diskus; joje įmontuoti „Bass Reflex“ garsiakalbiai, kurie atkuria galingus ir stulbinamus žemuosius dažnius.

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Sodrus ir galingas garsas

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70 W maks.

70 W RMS maksimali išvesties galia

Motorizuotas CD dėklas patogiam naudojimui

Motorizuotos stumdomos priekinės durelės suteikia dar daugiau lengvumo šios sistemos glotniam dizainui. Stilingos ir funkcinės durelės švelniai pakelia ir nuleidžia diskus vienu mygtuko paspaudimu, kai tik norite pakeisti muziką. Paprasčiausiai atsiloškite ir mėgaukitės dinamišku garsu, žiūrėdami į grojantį diską per permatomą langelį.

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.2

iš 5

18

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

3

19/04/2023

Polska

Polska

Jak dla mnie super

Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt

Argumentai už

dźwięk, wygląd, wejścia,

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2150 Mikrowieża

Naudojimo data 2021-04-19

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2150 Mikrowieża

Naudojimo data 2021-04-19

15/05/2015

Polska

Polska

super

za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2150 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2150 Mikrowieża

16/08/2014

Polska

Polska

Fajne

Kupiłem sobie też wieże do mojego pokoju stylizacji gdzie szyję prasuje ogólnie pracuje i jest przydatna bo chociasz nie jest cicho

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2150 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2150 Mikrowieża

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