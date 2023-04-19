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Sodrus ir galingas garsas
Naudodami „USB Direct“ ir garso įvesties jungtis klausykitės mėgstamiausių įrašų iš nešiojamojo muzikos grotuvo. Naudojantis šia „Philips“ garso mikrosistema galima leisti MP3 ir R/RW formato kompaktinius diskus; joje įmontuoti „Bass Reflex“ garsiakalbiai, kurie atkuria galingus ir stulbinamus žemuosius dažnius.
CD, MP3-CD, USB, FM
70 W maks.
Motorizuotos stumdomos priekinės durelės suteikia dar daugiau lengvumo šios sistemos glotniam dizainui. Stilingos ir funkcinės durelės švelniai pakelia ir nuleidžia diskus vienu mygtuko paspaudimu, kai tik norite pakeisti muziką. Paprasčiausiai atsiloškite ir mėgaukitės dinamišku garsu, žiūrėdami į grojantį diską per permatomą langelį.
MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.
4.2
iš 5
18
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
PawełM2023
19/04/2023
Polska
Jak dla mnie super
Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt
Argumentai už
dźwięk, wygląd, wejścia,
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2150 Mikrowieża
Naudojimo data 2021-04-19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2150 Mikrowieża
Naudojimo data 2021-04-19
wallek5657
15/05/2015
Polska
super
za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2150 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2150 Mikrowieża
Piter111
16/08/2014
Polska
Fajne
Kupiłem sobie też wieże do mojego pokoju stylizacji gdzie szyję prasuje ogólnie pracuje i jest przydatna bo chociasz nie jest cicho
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2150 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2150 Mikrowieża