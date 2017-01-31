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Nepriekaištingas melodijų skambesys
Klausykitės mėgstamiausių melodijų per nešiojamąjį muzikos leistuvą. Šioje „Philips“ mikrosistemoje naudojamos „USB Direct“ ir „Audio in“ jungtys ir galima leisti MP3 ir R/RW kompaktinius diskus. Maksimali 70 W išvesties galia ir „Bass Reflex“ garsiakalbiai užtikrina stulbinamą garsą ir galingus žemuosius dažnius.
CD, MP3-CD, USB, FM
70 W
Skaitmeninis garso valdymas – tai galimybė iš anksto nustatyti balanso, aiškaus, galingo, šilto ir šviesaus skambesio dažnių diapazonus, kuriuos galite naudoti klausydami įvairių muzikos stilių. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, naudodamiesi skaitmeninio garso valdymo funkcija, galėsite mėgautis muzika – garso balansas kruopščiai reguliuojamas, kad derėtų prie leidžiamos muzikos tipo.
Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.
MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.
4.7
iš 5
11
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Ksionc
31/01/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
To jest to
To jest ten sprzet jakiego szukałem . Mały ze świetnym dzwiękiem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2350 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2350 Mikrowieża
sandrzej23
24/10/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2350 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2350 Mikrowieża
KachnaK
24/10/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2350 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2350 Mikrowieża