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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

MCM2350/12

4.7

| (11) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Nepriekaištingas melodijų skambesys

Klausykitės mėgstamiausių melodijų per nešiojamąjį muzikos leistuvą. Šioje „Philips“ mikrosistemoje naudojamos „USB Direct“ ir „Audio in“ jungtys ir galima leisti MP3 ir R/RW kompaktinius diskus. Maksimali 70 W išvesties galia ir „Bass Reflex“ garsiakalbiai užtikrina stulbinamą garsą ir galingus žemuosius dažnius.

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Nepriekaištingas melodijų skambesys

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70 W

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas – tai galimybė iš anksto nustatyti balanso, aiškaus, galingo, šilto ir šviesaus skambesio dažnių diapazonus, kuriuos galite naudoti klausydami įvairių muzikos stilių. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, naudodamiesi skaitmeninio garso valdymo funkcija, galėsite mėgautis muzika – garso balansas kruopščiai reguliuojamas, kad derėtų prie leidžiamos muzikos tipo.

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai

Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

11

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

31/01/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

To jest to

To jest ten sprzet jakiego szukałem . Mały ze świetnym dzwiękiem.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2350 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2350 Mikrowieża

24/10/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2350 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2350 Mikrowieża

24/10/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2350 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM2350 Mikrowieża

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