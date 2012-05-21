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Sodrus ir galingas garsas
Ši stilinga „Philips MCM3000/12 Micro“ muzikos sistema puikiai atkuria garsą su galingais žemaisiais dažniais – tą užtikrina „wOOx“ technologija. Norėdami klausytis, prisijunkite per „USB Direct“ arba leiskite kompaktinius diskus, MP3 formato kompaktinius diskus ir mėgaukitės garsu.
100 W
Daugelis žadintuvų turi daugybę žadinimo parinkčių. Šis „Philips“ laikrodis-radijas pažadina jus radijo ar tradiciniais signalo garsais. Išjungimo laikmatis leidžia užprogramuoti muziką norimam laiko tarpui pagal tai, kada maždaug užmiegate. Nesvarbu, ko jums reikia, ar rytinio monotoniško garso signalo, ar mėgstamos muzikos prieš užmiegant – šiame laikrodyje-radijuje yra viskas.
Aukštų tonų stiprintuvas atkuria aiškius aukštus ir vidutinius dažnius, kurie patobulina bendrą garsiakalbių garso aiškumą. Perteikiant harmoningą neiškreipto ir bespalvio garso derinį, aukštų tonų stiprintuvas siūlo didesnį balso aiškumą, instrumentų tyrumą ir natūralius tonus – balansą tarp garso kokybės ir žemų dažnių garsiakalbių.
„wOOx“ technologija yra revoliucinė garsiakalbių koncepcija, leidžianti išgirsti ir pajausti žemuosius dažnius, kurie yra sodresni nei bet kokios kitos garso sistemos. Specialios garsiakalbių tvarkyklės veikia harmoningai su „wOOx“ žemųjų dažnių spinduliuotuvu, o tikslus pagrindinės tvarkyklės ir aukštų dažnių siųstuvo nustatymai užtikrina sklandų perėjimą nuo žemų-vidutinių prie aukštų dažnių. Dvigubas sustabdymas ir visiškai simetriška sumuštinio konstrukcija perteikia žemus ir tikslius žemuosius dažnius be regimų iškraipymų. „wOOx“ sukuria ypač gilius ir dinamiškus žemuosius dažnius, naudojant visą garsiakalbio dėžės garsą, ir padidina muzikos poveikį.
3.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
DarekK
21/05/2012
Polska
Dobra, tania mikrowieża
Nie jest to wieża idealna, ale dość ładnie wygląda, jest mała i brzmi przyjemnie. Jeżeli nie jesteś audiofilem i potrzebujesz tylko prostej wieży do radia i cd - polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM3000 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM3000 Mikrowieża
chin
01/09/2013
Česká republika
Dobrý průměr
Hned u nového výrobku byla vadná CD mechanika.U výrobku PHILIPS jsem měl tento problém již několikrát.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM3000 Hudební mikrosystém
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM3000 Hudební mikrosystém