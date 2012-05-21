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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

MCM3000/12

3.5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Sodrus ir galingas garsas

Ši stilinga „Philips MCM3000/12 Micro“ muzikos sistema puikiai atkuria garsą su galingais žemaisiais dažniais – tą užtikrina „wOOx“ technologija. Norėdami klausytis, prisijunkite per „USB Direct“ arba leiskite kompaktinius diskus, MP3 formato kompaktinius diskus ir mėgaukitės garsu.

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Sodrus ir galingas garsas

  • 100 W

Pažadinimo ir išjungimo laikmačio funkcijos

Pažadinimo ir išjungimo laikmačio funkcijos

Daugelis žadintuvų turi daugybę žadinimo parinkčių. Šis „Philips“ laikrodis-radijas pažadina jus radijo ar tradiciniais signalo garsais. Išjungimo laikmatis leidžia užprogramuoti muziką norimam laiko tarpui pagal tai, kada maždaug užmiegate. Nesvarbu, ko jums reikia, ar rytinio monotoniško garso signalo, ar mėgstamos muzikos prieš užmiegant – šiame laikrodyje-radijuje yra viskas.

Aukštų tonų stiprintuvas detaliam ir natūraliam garsui

Aukštų tonų stiprintuvas atkuria aiškius aukštus ir vidutinius dažnius, kurie patobulina bendrą garsiakalbių garso aiškumą. Perteikiant harmoningą neiškreipto ir bespalvio garso derinį, aukštų tonų stiprintuvas siūlo didesnį balso aiškumą, instrumentų tyrumą ir natūralius tonus – balansą tarp garso kokybės ir žemų dažnių garsiakalbių.

wOOx™ garsiakalbių technologija giliems ir galingiems žemiesiems dažniams

„wOOx“ technologija yra revoliucinė garsiakalbių koncepcija, leidžianti išgirsti ir pajausti žemuosius dažnius, kurie yra sodresni nei bet kokios kitos garso sistemos. Specialios garsiakalbių tvarkyklės veikia harmoningai su „wOOx“ žemųjų dažnių spinduliuotuvu, o tikslus pagrindinės tvarkyklės ir aukštų dažnių siųstuvo nustatymai užtikrina sklandų perėjimą nuo žemų-vidutinių prie aukštų dažnių. Dvigubas sustabdymas ir visiškai simetriška sumuštinio konstrukcija perteikia žemus ir tikslius žemuosius dažnius be regimų iškraipymų. „wOOx“ sukuria ypač gilius ir dinamiškus žemuosius dažnius, naudojant visą garsiakalbio dėžės garsą, ir padidina muzikos poveikį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
2
1

21/05/2012

Polska

Polska

Dobra, tania mikrowieża

Nie jest to wieża idealna, ale dość ładnie wygląda, jest mała i brzmi przyjemnie. Jeżeli nie jesteś audiofilem i potrzebujesz tylko prostej wieży do radia i cd - polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM3000 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM3000 Mikrowieża

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý průměr

Hned u nového výrobku byla vadná CD mechanika.U výrobku PHILIPS jsem měl tento problém již několikrát.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM3000 Hudební mikrosystém

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM3000 Hudební mikrosystém

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