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Nutraukta gamyba

Komponentinė garso mikrosistema

MCM302/12

4.5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

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Mėgaukitės sodriu garsu naudodami „Philips“ komponentinę muzikos mikrosistemą. Atkurkite mėgstamą muziką iš nešiojamųjų įrenginių per „USB Direct“ ar „MP3 link“. Skaitmeninio garso valdymo funkcija optimaliai sureguliuoja klausomos muzikos stiliaus nustatymus. Stilingas dizainas ir aukštos garso kokybės garsiakalbiai.

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  • 50 W

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Radijo duomenų sistema stoties informacijai ir duomenų perdavimo paslaugoms

Radijo duomenų sistema (RDS) leidžia nustatyti radijo stotis ir nereikia prisiminti jų dažnių. Standartiniame režime RDS rodo stoties pavadinimą, o ne transliavimo dažnį, padedant greitai ir lengvai nustatyti. RDS taip pat leidžia stotims siųsti tekstines žinutes, tokias kaip naujienos ir stoties informacija, tiesiai į radijo ekraną. Dažniausiai naudojamas Europoje, RDS tekstas yra išsiunčiamas tuo pačiu dažniu, kuriuo transliuojama radijo stotis. Galite pasirinkti arba pagrindinį RDS ekraną (stoties pavadinimas) arba prenumeruoti papildomas tekstines paslaugas.

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Z czystym sumieniem mogę polecić ten produkt

Ładny wygląd, duża funkcjonalność, łatwość w obsłudze, czytanie plików MP3 i wyjścia AUX

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM302 Komponentowa mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM302 Komponentowa mikrowieża

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt jest w sam raz dla mnie, ma wszystkie funkcje, których potrzebuję - przede wszystkim radio z RDS

Odpowiadają mi rozmiary wieży. Nie zajmuje dużo miejsca. Podoba mi się tuner z RDS -łatwo jest zaprogramować stacje radiowe. Jest prosta w obsłudze. Trochę przeszkadza mi fioletowe światło świecące w nocy po oczach (wieża stoi w sypialni).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM302 Komponentowa mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM302 Komponentowa mikrowieża

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