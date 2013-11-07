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Sužavėti garsų
Mėgaukitės sodriu garsu naudodami „Philips“ komponentinę muzikos mikrosistemą. Atkurkite mėgstamą muziką iš nešiojamųjų įrenginių per „USB Direct“ ar „MP3 link“. Skaitmeninio garso valdymo funkcija optimaliai sureguliuoja klausomos muzikos stiliaus nustatymus. Stilingas dizainas ir aukštos garso kokybės garsiakalbiai.
50 W
Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.
Radijo duomenų sistema (RDS) leidžia nustatyti radijo stotis ir nereikia prisiminti jų dažnių. Standartiniame režime RDS rodo stoties pavadinimą, o ne transliavimo dažnį, padedant greitai ir lengvai nustatyti. RDS taip pat leidžia stotims siųsti tekstines žinutes, tokias kaip naujienos ir stoties informacija, tiesiai į radijo ekraną. Dažniausiai naudojamas Europoje, RDS tekstas yra išsiunčiamas tuo pačiu dažniu, kuriuo transliuojama radijo stotis. Galite pasirinkti arba pagrindinį RDS ekraną (stoties pavadinimas) arba prenumeruoti papildomas tekstines paslaugas.
Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Frodro90
07/11/2013
Polska
Z czystym sumieniem mogę polecić ten produkt
Ładny wygląd, duża funkcjonalność, łatwość w obsłudze, czytanie plików MP3 i wyjścia AUX
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM302 Komponentowa mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM302 Komponentowa mikrowieża
beata50
15/05/2012
Polska
Ten produkt jest w sam raz dla mnie, ma wszystkie funkcje, których potrzebuję - przede wszystkim radio z RDS
Odpowiadają mi rozmiary wieży. Nie zajmuje dużo miejsca. Podoba mi się tuner z RDS -łatwo jest zaprogramować stacje radiowe. Jest prosta w obsłudze. Trochę przeszkadza mi fioletowe światło świecące w nocy po oczach (wieża stoi w sypialni).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM302 Komponentowa mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCM302 Komponentowa mikrowieża