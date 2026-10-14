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MCM3050/12
Jūsų namams tinkamas garsas
Naudodami „USB Direct“ jungtį ir „MP3 Link“, mėgaukitės muzika iš įvairių šaltinių – MP3 diskų, radijo, nešiojamųjų įrenginių ir kt. Šioje „Philips“ muzikos mikrosistemoje taip pat įdiegta „wOOx“ technologija, kuri sustiprina sodrius žemus garsus. Šią sistemą galima stilingai montuoti prie sienos.
40 W
Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.
Tobulas plono ir universalaus dizaino derinys, jūsų „Philips“ garso sistema yra sukurta įsilieti į gyvenamą erdvę. Garso sistemos pagrindas yra stovas, todėl sistema gali būti saugiai ir gražiai patalpinta ant lentynos ar spintelės. Jei montuojate prie sienos, galite naudotis visomis lanksčiomis stovinčio stovo savybėmis.
Motorizuotos stumdomos priekinės durelės suteikia dar daugiau lengvumo šios sistemos glotniam dizainui. Stilingos ir funkcinės durelės švelniai pakelia ir nuleidžia diskus vienu mygtuko paspaudimu, kai tik norite pakeisti muziką. Paprasčiausiai atsiloškite ir mėgaukitės dinamišku garsu, žiūrėdami į grojantį diską per permatomą langelį.
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