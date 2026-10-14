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MCM395/12
Sužavėti garsų
Tikrai tiks tiems, kurie vertina naujausias technologijas ir stilių – „Philips“ MCM395 išsiskiria subtilumu ir kokybe. Mėgaukitės MP3 / WMA muzika iš nešiojamojo grotuvo naudodami „USB Direct“ atkūrimo funkciją.
100 W
Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.
Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.
Daugelis žadintuvų turi daugybę žadinimo parinkčių. Šis „Philips“ laikrodis-radijas pažadina jus radijo ar tradiciniais signalo garsais. Išjungimo laikmatis leidžia užprogramuoti muziką norimam laiko tarpui pagal tai, kada maždaug užmiegate. Nesvarbu, ko jums reikia, ar rytinio monotoniško garso signalo, ar mėgstamos muzikos prieš užmiegant – šiame laikrodyje-radijuje yra viskas.
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