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Nutraukta gamyba

„Hi-Fi“ mikrosistema

MCM700/12

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Ši sistema patenkins visus jūsų klausymosi poreikius – stilinga ir kompaktiška MCM700 „Hi-Fi“ mikrosistema su „USB Direct“ atkūrimo funkcija. Grožėkitės veidrodine apdaila puoštu pagrindiniu įrenginiu ir mėgaukitės aukštos kokybės garsu, kuris skleidžiamas per prabangius garsiakalbius su medžio apdaila.

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Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

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  • MP3 / WMA-CD

  • USB

Elegantiška garsiakalbių medžio apdaila

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus

Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.

Techninės savybės

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