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NP1100/12
Tegul muzika skamba laisvai
„Philips Streamium“ internetinį muzikinį grotuvą NP1100 prijungus prie kompiuterio ir garso sistemos belaidžiu ryšiu galima pasiekti kompiuteryje saugomą biblioteką ir naudotis interneto radiju. Nepakartojamų muzikos galimybių pasaulis!
Nemokamas interneto radijas
Didelis LCD ekranas
Naudokitės visomis „Streamium“ funkcijomis sėdėdami ant sofos. Ieškokite, naršykite ir leiskite muziką greitai ir lengvai. Naudodamiesi paieška pagal abėcėlę, „QuickJump“, „SuperScroll“, galite greitai pasiekti mėgstamą radijo stotį internete arba kompiuteryje esančius muzikos įrašus. „Streamium“ valdymo centras telpa jūsų delne.
Jūsų „Streamium“ internetinis muzikinis grotuvas pasiruošęs prisijungti prie jūsų pasirinkto garso įrenginio daugeliu būdų, t. y. per skaitmeninę, analoginę jungtį, nešiojamuosius garsiakalbius ir net ausines.
2.5
iš 5
4
Atsiliepimai
wiesio
09/10/2014
Polska
Patvirtintas pirkėjas
bardzo fajne radio
bardzo fajne radio brak tylko na wyswietlaczu kbps w jakich stacja nadaje
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Jendrys1
22/09/2013
Polska
Dość dobre ale można by dopracować software.
Ogólne menu i wizualna część jes super. Często się zawiesza przy pracy z wi-fi, tj. traci sygnał. W moim przypadku wi-fi to 25Mb(download), 2Mb upload. Może też software jest ok a karta za słaba, jedno z dwóch. Bardzo ładnie się prezentuje. Menu bardzo ładne i łatwe w obsłudze.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
pawel77
04/04/2018
Polska
ten produkt nagle przetał działać !! tzn .widzi wifi ,stacje lecz bufor stoi na 0
Jak sprzet dzialal to super bylo ,dobry dzwiek ,nie zrywal sieci ....teraz na wszystkich stacjach niestety buforuje
Ši apžvalga buvo parašyta apie Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Ši apžvalga buvo parašyta apie Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Kai kurioms funkcijoms reikalingas plačiajuostės interneto prieigos palaikymas
Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose regionuose