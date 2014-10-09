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Nutraukta gamyba

StreamiumInternetinis muzikinis grotuvas

NP1100/12

2.5

| (4) Atsiliepimai

Tegul muzika skamba laisvai

„Philips Streamium“ internetinį muzikinį grotuvą NP1100 prijungus prie kompiuterio ir garso sistemos belaidžiu ryšiu galima pasiekti kompiuteryje saugomą biblioteką ir naudotis interneto radiju. Nepakartojamų muzikos galimybių pasaulis!

Peržiūrėti visas naudas

Klausykitės muzikos iš kompiuterio ir garso sistemos, nenaudodami laidų

Tegul muzika skamba laisvai

  • Nemokamas interneto radijas

  • Didelis LCD ekranas

Didelis ekranas, piktogramos ir padidintas tekstas

Didelis ekranas, piktogramos ir padidintas tekstas

Nuotolinis valdymas patogiai navigacijai

Nuotolinis valdymas patogiai navigacijai

Naudokitės visomis „Streamium“ funkcijomis sėdėdami ant sofos. Ieškokite, naršykite ir leiskite muziką greitai ir lengvai. Naudodamiesi paieška pagal abėcėlę, „QuickJump“, „SuperScroll“, galite greitai pasiekti mėgstamą radijo stotį internete arba kompiuteryje esančius muzikos įrašus. „Streamium“ valdymo centras telpa jūsų delne.

Skaitmeninės jungtys

Skaitmeninės jungtys

Jūsų „Streamium“ internetinis muzikinis grotuvas pasiruošęs prisijungti prie jūsų pasirinkto garso įrenginio daugeliu būdų, t. y. per skaitmeninę, analoginę jungtį, nešiojamuosius garsiakalbius ir net ausines.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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2.5

iš 5

4

Atsiliepimai

5
3
2

09/10/2014

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

bardzo fajne radio

bardzo fajne radio brak tylko na wyswietlaczu kbps w jakich stacja nadaje

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

22/09/2013

Polska

Polska

Dość dobre ale można by dopracować software.

Ogólne menu i wizualna część jes super. Często się zawiesza przy pracy z wi-fi, tj. traci sygnał. W moim przypadku wi-fi to 25Mb(download), 2Mb upload. Może też software jest ok a karta za słaba, jedno z dwóch. Bardzo ładnie się prezentuje. Menu bardzo ładne i łatwe w obsłudze.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

04/04/2018

Polska

Polska

ten produkt nagle przetał działać !! tzn .widzi wifi ,stacje lecz bufor stoi na 0

Jak sprzet dzialal to super bylo ,dobry dzwiek ,nie zrywal sieci ....teraz na wszystkich stacjach niestety buforuje

Ši apžvalga buvo parašyta apie Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Ši apžvalga buvo parašyta apie Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

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  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
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