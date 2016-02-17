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Nutraukta gamyba

Mini Hi-Fi sistema

NTRX900/12

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Geriausi garso įrenginiai

Išgirskite žemuosius dažnius taip, kaip dar niekada negirdėjote. Pristatome 3 600 W galios „Philips“ NX sistemą su 20” žemųjų dažnių garsiakalbiu. Surenkite įspūdingą vakarėlį: maišykite USB įrenginiuose esančius takelius su „Auto DJ“ funkcija, mėgaukitės 260 K LED šviesų efektais ir transliavimu per „Bluetooth“.

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Geriausi garso įrenginiai

  • „Bluetooth®“

  • Kanalų valdikliai tarp 2 USB

  • CD, MP3-CD, 2 USB, imtuvas

  • 3 600 W, „NX Bass“, 20” žemųjų d. gars.

Transliuokite muziką per „Bluetooth®“

Transliuokite muziką per „Bluetooth®“

Jei išmaniajame telefone, planšetėje ar kompiuteryje turite sukaupę didelę muzikos kolekciją, transliuokite ją į NITRO sistemą naudodami „Bluetooth®“ belaidį muzikos srautinį perdavimą ir mėgaukitės neįtikėtinu skambesiu. Mėgautis galingu garsu lengva ir patogu.

5 juostų vienodintuvas suteikia įspūdingą muzikos potyrį

„Auto-DJ“,skirtas automatiniam USB takelių maišymui

„Auto-DJ“,skirtas automatiniam USB takelių maišymui

Automatizuokite savo melodijas su „Auto-DJ“, kuris automatiškai maišys prijungto USB takelius. Naudodamiesi didžėjaus ratuku pridėkite garso efektų. Galutinai sudrebinkite namus!

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

17/02/2016

Latvija

Latvija

Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W

Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Venkite naudoti prietaisą garsiau nei 85 decibelai, nes tai gali sukelti pavojų jūsų klausai.