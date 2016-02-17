30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Geriausi garso įrenginiai
Išgirskite žemuosius dažnius taip, kaip dar niekada negirdėjote. Pristatome 3 600 W galios „Philips“ NX sistemą su 20” žemųjų dažnių garsiakalbiu. Surenkite įspūdingą vakarėlį: maišykite USB įrenginiuose esančius takelius su „Auto DJ“ funkcija, mėgaukitės 260 K LED šviesų efektais ir transliavimu per „Bluetooth“.
„Bluetooth®“
Kanalų valdikliai tarp 2 USB
CD, MP3-CD, 2 USB, imtuvas
3 600 W, „NX Bass“, 20” žemųjų d. gars.
Jei išmaniajame telefone, planšetėje ar kompiuteryje turite sukaupę didelę muzikos kolekciją, transliuokite ją į NITRO sistemą naudodami „Bluetooth®“ belaidį muzikos srautinį perdavimą ir mėgaukitės neįtikėtinu skambesiu. Mėgautis galingu garsu lengva ir patogu.
Automatizuokite savo melodijas su „Auto-DJ“, kuris automatiškai maišys prijungto USB takelius. Naudodamiesi didžėjaus ratuku pridėkite garso efektų. Galutinai sudrebinkite namus!
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Artis
17/02/2016
Latvija
Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W
Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Venkite naudoti prietaisą garsiau nei 85 decibelai, nes tai gali sukelti pavojų jūsų klausai.