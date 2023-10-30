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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Privatus ir saugus (FHSS adaptyvioji technologija)
2,7 col. ekranas su krištolo skaidrumo naktiniu matymu
Raminančios lopšinės ir dvipusis ryšys
Veikimo laikas: iki 12 valandų
Stebėkite savo kūdikį dieną ir naktį, nes infraraudonųjų spindulių naktinio matymo režimas automatiškai įjungiamas tamsoje. Stebėkite miegantį kūdikį itin dideliame didelės raiškos 2,7" spalvotame ekrane.
Įjungdami EKO režimą galite sumažinti energijos sąnaudas, kai kūdikio kambaryje tylu, ir neprarasti ryšio su kūdikiu. Vadovaukitės unikalia ryšio indikacija. EKO režimas išjungia garso ir vaizdo perdavimą, o įrenginiai susijungia, kai kūdikis skleidžia garsą.
Aiškiai išgirsite net menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį. Jūs galite ne tik matyti, bet ir aiškiai girdėti savo kūdikį.
4.9
iš 5
106
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Ksenija22
30/10/2023
Slovenija
Akcijos dalis
Izdelak oslicno funkcionira
Priporucam izdelak usim kateri imaju dojencka ali planiraju imeti.
Argumentai už
Super
Argumentai prieš
/
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCD835/52 Digitalna videovaruška
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCD835/52 Digitalna videovaruška
Bibika
30/10/2023
Slovenija
Akcijos dalis
Odličen izdelek
Ko postanete starš, moraš naenkrat imeti oči in ušesa povsod. To sicer ni mogoče, vseeno pa je varuška pri tem v veliko pomoč. Po njeni zaslugi imate lahko dojenčka vedno pod nadzorom in si zagotovite večjo mirnost.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCD835/52 Digitalna videovaruška
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCD835/52 Digitalna videovaruška
Zobax
30/10/2023
Slovenija
Akcijos dalis
Odločen izdelek za spremljanje otroka
Všeč mi je kakovost slike, baterija zdrži dolgo časa, je lepega dizajna in priročno
Argumentai už
Odlična zadeva z ugodno ceno
Argumentai prieš
/
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCD835/52 Digitalna videovaruška
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCD835/52 Digitalna videovaruška
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Kūdikių stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas priklauso nuo aplinkos ir veiksnių, keliančių trikdžius.