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Nutraukta gamyba

AdvancedSkaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas

SCD835/52

4.9
| (106) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Greta savo kūdikio
Naudodami „Philips Avent“ SCD835 galėsite visada palaikyti saugų ir asmeninį ryšį su savo kūdikiu. Ar būtų diena, ar naktis, savo kūdikį girdėsite labai puikiai ir taip pat galėsite jį labai aiškiai matyti ekrane (2,7 in LCD).
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Saugus ir privatus ryšys naudojant A-FHSS technologiją

Greta savo kūdikio

  • Privatus ir saugus (FHSS adaptyvioji technologija)

  • 2,7 col. ekranas su krištolo skaidrumo naktiniu matymu

  • Raminančios lopšinės ir dvipusis ryšys

  • Veikimo laikas: iki 12 valandų

Didelės raiškos 2,7" ekranas ir galimybė stebėti kūdikį net tamsoje

Stebėkite savo kūdikį dieną ir naktį, nes infraraudonųjų spindulių naktinio matymo režimas automatiškai įjungiamas tamsoje. Stebėkite miegantį kūdikį itin dideliame didelės raiškos 2,7" spalvotame ekrane.

Energijos taupymo režimas su ryšio indikacija

Įjungdami EKO režimą galite sumažinti energijos sąnaudas, kai kūdikio kambaryje tylu, ir neprarasti ryšio su kūdikiu. Vadovaukitės unikalia ryšio indikacija. EKO režimas išjungia garso ir vaizdo perdavimą, o įrenginiai susijungia, kai kūdikis skleidžia garsą.

Savo kūdikį girdėsite aiškiai

Aiškiai išgirsite net menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį. Jūs galite ne tik matyti, bet ir aiškiai girdėti savo kūdikį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.9

iš 5

106

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

30/10/2023

Slovenija

Slovenija

Izdelak oslicno funkcionira

Priporucam izdelak usim kateri imaju dojencka ali planiraju imeti.

Argumentai už

Super

Argumentai prieš

/

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCD835/52 Digitalna videovaruška

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCD835/52 Digitalna videovaruška

30/10/2023

Slovenija

Slovenija

Odličen izdelek

Ko postanete starš, moraš naenkrat imeti oči in ušesa povsod. To sicer ni mogoče, vseeno pa je varuška pri tem v veliko pomoč. Po njeni zaslugi imate lahko dojenčka vedno pod nadzorom in si zagotovite večjo mirnost.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCD835/52 Digitalna videovaruška

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCD835/52 Digitalna videovaruška

30/10/2023

Slovenija

Slovenija

Odločen izdelek za spremljanje otroka

Všeč mi je kakovost slike, baterija zdrži dolgo časa, je lepega dizajna in priročno

Argumentai už

Odlična zadeva z ugodno ceno

Argumentai prieš

/

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCD835/52 Digitalna videovaruška

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCD835/52 Digitalna videovaruška

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Kūdikių stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas priklauso nuo aplinkos ir veiksnių, keliančių trikdžius.