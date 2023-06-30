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Nutraukta gamyba
Privatus ir saugus (su FHSS adaptyviąja technologija)
3,5 colių spalvotas ekranas, 2x priartinimas ir krištolo skaidrumo naktinis matymas
Lopšinės, naktinis šviesos ir kambario termometras
Dvipusis ryšys ir vibracijos režimas
Stebėkite savo kūdikį dieną ir naktį, nes infraraudonųjų spindulių naktinio matymo režimas automatiškai įjungiamas tamsoje. Stebėkite miegantį kūdikį itin dideliame 3,5 in spalvotame ekrane. Naudodamiesi 2x skaitmeninio priartinimo ir nutolinimo funkcija matysite visą kūdikio aplinką.
Įjungdami EKO režimą galite sumažinti energijos sąnaudas, kai kūdikio kambaryje tylu, ir neprarasti ryšio su kūdikiu. Vadovaukitės unikalia ryšio indikacija. EKO režimas išjungia garso ir vaizdo perdavimą, o įrenginiai susijungia, kai kūdikis skleidžia garsą.
Naudodami temperatūros jutiklį su individualiai nustatomu signalu galėsite stebėti klimatą jūsų kūdikio kambaryje. Kūdikis nereguliuoja kūno temperatūros kaip jūs, todėl dėl menkiausio temperatūros pasikeitimo jis gali tapti neramus. Specialus individualiai nustatomas temperatūros jutiklis skaitmeniniame tėvų įrenginio ekrane jus iškart įspės apie klimato pasikeitimus kūdikio kambaryje.
4.9
iš 5
81
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Boružėlė
30/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Puiki pagalba stebint leliuką
Puikus prietaisas vaiko stebėjimui. Kokybiškas vaizdas net ir tamsiu paros metu, aiškiai matosi kada vaikas prabunda ar darosi neramus. Rekomenduoju.
Argumentai už
Gera vaizdo kokybė tiek dieną tiek naktį.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCD845/52 Skaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCD845/52 Skaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas
Mamukas
30/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Pagalbininkas vaiko priežiūrai
Pagaliau ramiai galiu eiti į lauką ir kas minutę nereikia varstyti kambario durų. Labai pasiteisinęs prietaisas. Džiugina tai, kad ekrano vaizdas geros kokybės, net tamsoje puikiai matomas vaizdas, turi naktinį režimą. Taip pat džiugina, kad yra lemputė ir mizikėlė, mūsų atveju labai pasiteisinusi funkcija
Argumentai už
Nedidukas, skirtingi rėžimai, gera vaizdo kokybė, švieselė, melodijos
Argumentai prieš
Kamera veikia tik su laidu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCD845/52 Skaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCD845/52 Skaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas
Viliprade
28/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Nepakeičiama mobili auklė
Gyvename dideliame name, todėl mobilią auklę rinkomės labai atsakingai. Iš savo draugių sužinojau apie Philips Premium SCD845/52, tad išgirdus geras rekomendacijas nusprendėme šią kamerą įsigyti ir mes. Pirmiausia sužavėjo gera garso ir vaizdo kokybė. Kamera turi daug pliusų, tokių kaip temperatūros jutiklis, lopšinių funkcija, vaizdas puikiai matomas net ir iš tamsaus kambario. Galiu savo vaiką stebėti net išėjus į lauką, kas aktualu gyvenant name. Labai džiaugiuosi pasirinkus šią kamerą, nuoširdžiai rekomenduoju.
Argumentai už
Gera, vaizdo, garso kokybė. Temperatūros jutiklis, lopšinių funkcija.
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCD845/52 Skaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCD845/52 Skaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Kūdikių stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas priklauso nuo aplinkos ir veiksnių, keliančių trikdžius.