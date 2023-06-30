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  • Visada šalia kūdikio su paguodžiančiais bruožais
  • Visada šalia kūdikio su paguodžiančiais bruožais
  • Visada šalia kūdikio su paguodžiančiais bruožais
  • Visada šalia kūdikio su paguodžiančiais bruožais
  • Visada šalia kūdikio su paguodžiančiais bruožais
  • Visada šalia kūdikio su paguodžiančiais bruožais
  • Visada šalia kūdikio su paguodžiančiais bruožais
  • Visada šalia kūdikio su paguodžiančiais bruožais
  • Visada šalia kūdikio su paguodžiančiais bruožais
  • Visada šalia kūdikio su paguodžiančiais bruožais
  • Visada šalia kūdikio su paguodžiančiais bruožais
  • Visada šalia kūdikio su paguodžiančiais bruožais

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent PremiumSkaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas

SCD845/52

4.9
| (81) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Visada šalia kūdikio su paguodžiančiais bruožais
Naudodami „Philips Avent“ SCD845 galėsite visada palaikyti saugų ir asmeninį ryšį su savo kūdikiu. Ar būtų diena, ar naktis, savo kūdikį girdėsite labai puikiai ir taip pat galėsite jį labai aiškiai matyti ekrane (3,5 in LCD).
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Saugus ir privatus ryšys naudojant A-FHSS technologiją

Visada šalia kūdikio su paguodžiančiais bruožais

  • Privatus ir saugus (su FHSS adaptyviąja technologija)

  • 3,5 colių spalvotas ekranas, 2x priartinimas ir krištolo skaidrumo naktinis matymas

  • Lopšinės, naktinis šviesos ir kambario termometras

  • Dvipusis ryšys ir vibracijos režimas

Didelės raiškos 3,5 in ekranas ir galimybė stebėti kūdikį net tamsoje

Didelės raiškos 3,5 in ekranas ir galimybė stebėti kūdikį net tamsoje

Stebėkite savo kūdikį dieną ir naktį, nes infraraudonųjų spindulių naktinio matymo režimas automatiškai įjungiamas tamsoje. Stebėkite miegantį kūdikį itin dideliame 3,5 in spalvotame ekrane. Naudodamiesi 2x skaitmeninio priartinimo ir nutolinimo funkcija matysite visą kūdikio aplinką.

Energijos taupymo režimas su ryšio indikacija

Įjungdami EKO režimą galite sumažinti energijos sąnaudas, kai kūdikio kambaryje tylu, ir neprarasti ryšio su kūdikiu. Vadovaukitės unikalia ryšio indikacija. EKO režimas išjungia garso ir vaizdo perdavimą, o įrenginiai susijungia, kai kūdikis skleidžia garsą.

Stebėkite temperatūrą kūdikio kambaryje

Stebėkite temperatūrą kūdikio kambaryje

Naudodami temperatūros jutiklį su individualiai nustatomu signalu galėsite stebėti klimatą jūsų kūdikio kambaryje. Kūdikis nereguliuoja kūno temperatūros kaip jūs, todėl dėl menkiausio temperatūros pasikeitimo jis gali tapti neramus. Specialus individualiai nustatomas temperatūros jutiklis skaitmeniniame tėvų įrenginio ekrane jus iškart įspės apie klimato pasikeitimus kūdikio kambaryje.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

81

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

30/06/2023

Lietuva

Lietuva

Puiki pagalba stebint leliuką

Puikus prietaisas vaiko stebėjimui. Kokybiškas vaizdas net ir tamsiu paros metu, aiškiai matosi kada vaikas prabunda ar darosi neramus. Rekomenduoju.

Argumentai už

Gera vaizdo kokybė tiek dieną tiek naktį.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCD845/52 Skaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCD845/52 Skaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas

30/06/2023

Lietuva

Lietuva

Pagalbininkas vaiko priežiūrai

Pagaliau ramiai galiu eiti į lauką ir kas minutę nereikia varstyti kambario durų. Labai pasiteisinęs prietaisas. Džiugina tai, kad ekrano vaizdas geros kokybės, net tamsoje puikiai matomas vaizdas, turi naktinį režimą. Taip pat džiugina, kad yra lemputė ir mizikėlė, mūsų atveju labai pasiteisinusi funkcija

Argumentai už

Nedidukas, skirtingi rėžimai, gera vaizdo kokybė, švieselė, melodijos

Argumentai prieš

Kamera veikia tik su laidu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCD845/52 Skaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCD845/52 Skaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Nepakeičiama mobili auklė

Gyvename dideliame name, todėl mobilią auklę rinkomės labai atsakingai. Iš savo draugių sužinojau apie Philips Premium SCD845/52, tad išgirdus geras rekomendacijas nusprendėme šią kamerą įsigyti ir mes. Pirmiausia sužavėjo gera garso ir vaizdo kokybė. Kamera turi daug pliusų, tokių kaip temperatūros jutiklis, lopšinių funkcija, vaizdas puikiai matomas net ir iš tamsaus kambario. Galiu savo vaiką stebėti net išėjus į lauką, kas aktualu gyvenant name. Labai džiaugiuosi pasirinkus šią kamerą, nuoširdžiai rekomenduoju.

Argumentai už

Gera, vaizdo, garso kokybė. Temperatūros jutiklis, lopšinių funkcija.

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCD845/52 Skaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCD845/52 Skaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Kūdikių stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas priklauso nuo aplinkos ir veiksnių, keliančių trikdžius.