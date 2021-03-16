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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Geriant nelaša
6 m+
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Sukūrėme kampu pakreiptą snapelį, kad mažyliai galėtų gerti lengvai, neužversdami galvos.
Šio „Philips Avent“ puodelio sudėtyje nėra BPA.
4.7
iš 5
7
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
NovaMama20
16/03/2021
Hrvatska
Odličan, čvrst a mek usnik
Beba je vježbala nove zubiće na ovom usniku i držaču, no nije se dao - i nakon par mjeseci grickanja, drži se i dalje!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz
Dachin
21/12/2020
România
Tetina este exact ca in descriere, sunt mulțumită.
Recomand acest tip de tetina , sunt foarte mulțumită .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături
CuddkesM
28/07/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Od miminka jen Philips
Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.