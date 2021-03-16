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  • Geriant nelaša
  • Geriant nelaša

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventMinkšti snapeliai

SCF252

4.7
| (7) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį
Geriant nelaša
„Philips Avent“ minkšti snapeliai sukurti jautrioms dantenoms ir puikiai tinka žengiant pirmuosius žingsnius, kai norima atprasti nuo krūties ar buteliuko ir pradėti naudotis puodeliu. Čia integruotas patentuojamas sandarus vožtuvas, todėl geriant iš puodelio su snapeliu nelaša.
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Geriant nelaša

  • Geriant nelaša

  • 6 m+

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

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Kampu pakreiptas snapelis, todėl nereikia užversti galvos

Kampu pakreiptas snapelis, todėl nereikia užversti galvos

Sukūrėme kampu pakreiptą snapelį, kad mažyliai galėtų gerti lengvai, neužversdami galvos.

Šio puodelio sudėtyje nėra BPA

Šio puodelio sudėtyje nėra BPA

Šio „Philips Avent“ puodelio sudėtyje nėra BPA.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

7

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

16/03/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan, čvrst a mek usnik

Beba je vježbala nove zubiće na ovom usniku i držaču, no nije se dao - i nakon par mjeseci grickanja, drži se i dalje!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz

21/12/2020

România

România

Tetina este exact ca in descriere, sunt mulțumită.

Recomand acest tip de tetina , sunt foarte mulțumită .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături

28/07/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Od miminka jen Philips

Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 