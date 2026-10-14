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Nutraukta gamyba

Ausinės su mikrofonu

SHE5205WT/00

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda

Galingas garsas

Tvirtų į ausis įdedamų ausinių SHE5205 apsaugą užtikrina guma dengtas korpusas. Garsiakalbiai atkuria sodrius žemuosius dažnius, kad galėtumėte mėgautis galingu garsu. Išskirtinė triukšmo izoliacija ir tvirtame laide integruotas mikrofonas ir valdiklis.

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Nedidelis, bet atkuria galingus žemuosius dažnius

Galingas garsas

  • 8,6 mm garsiakalbiai / pusiau uždaros

  • Įdedamos į ausis

Tvirtas spaustukas su plienine spyruokle

Tvirtas spaustukas su plienine spyruokle

Laido spaustukas su plienine spyruokle ir guma dengtas korpusas užtikrina papildomą apsaugą net ir esant sudėtingoms sąlygoms.

Sutvirtintas 2,5 mm skersmens laidas ir dar galingesnis garsas

Sutvirtintas 2,5 mm skersmens laidas ir tvirtas ausinių korpusas, kad galėtumėte mėgautis galingu garsu ir žemaisiais dažniais.

Integruotas mikrofonas perjungia muziką ir telefono skambučius

Integruotas mikrofonas perjungia muziką ir telefono skambučius

Integruota mikrofono funkcija, kuri leidžia lengvai pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio telefonu ir neprarasti ryšio su žmonėmis, kurie jums rūpi labiausiai.

Techninės savybės

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