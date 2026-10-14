30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
SHE5205WT/00
Galingas garsas
Tvirtų į ausis įdedamų ausinių SHE5205 apsaugą užtikrina guma dengtas korpusas. Garsiakalbiai atkuria sodrius žemuosius dažnius, kad galėtumėte mėgautis galingu garsu. Išskirtinė triukšmo izoliacija ir tvirtame laide integruotas mikrofonas ir valdiklis.
8,6 mm garsiakalbiai / pusiau uždaros
Įdedamos į ausis
Laido spaustukas su plienine spyruokle ir guma dengtas korpusas užtikrina papildomą apsaugą net ir esant sudėtingoms sąlygoms.
Sutvirtintas 2,5 mm skersmens laidas ir tvirtas ausinių korpusas, kad galėtumėte mėgautis galingu garsu ir žemaisiais dažniais.
Integruota mikrofono funkcija, kuri leidžia lengvai pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio telefonu ir neprarasti ryšio su žmonėmis, kurie jums rūpi labiausiai.
Atsiliepimai