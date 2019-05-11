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Nutraukta gamyba

Į ausis įdedamos ausinės su mikrofonu

SHE8105BK/00

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Juoda
Juoda
Sidabrinė
Sidabrinė

Visada gilūs ir sodrūs žemieji dažniai

„Philips“ SHE8105 į ausis įdedamose ausinėse naudojami kokybiški garsiakalbiai, kurie atkuria sodrius žemuosius dažnius, o tvirtas aliuminio korpusas užtikrina garso grynumą. Ovalo formos garso vamzdeliai yra ergonomiški ir patogūs, o integruotu nuotoliniu valdikliu lengvai perjungsite muziką ir skambučius.

Peržiūrėti visas naudas

tvirto metalo korpuse

Visada gilūs ir sodrūs žemieji dažniai

  • 8,6 mm garsiakalbiai / pusiau uždaros

  • Įdedamos į ausis

Trijų dydžių silikono gaubteliai tiks kiekvienam

Trijų dydžių silikono gaubteliai tiks kiekvienam

Į ausį įdedamos ausinės turi 3 skirtingų dydžių ausų gaubtelius (nuo mažo iki didelio). Jums belieka išsirinkti sau tinkamiausią.

Sukurti 8,6 mm garsiakalbiai užtikrina sodrius žemuosius dažnius

Sukurti 8,6 mm garsiakalbiai užtikrina sodrius žemuosius dažnius

Su nuotoliniu valdikliu laide muzikos ir skambučių valdymui

Su nuotoliniu valdikliu laide muzikos ir skambučių valdymui

Integruota mikrofono funkcija, kuri leidžia lengvai pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio telefonu ir neprarasti ryšio.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

11/05/2019

România

România

Căști decente pentru prețul lor

Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.