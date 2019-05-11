30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
SHE8105BK/00
Visada gilūs ir sodrūs žemieji dažniai
„Philips“ SHE8105 į ausis įdedamose ausinėse naudojami kokybiški garsiakalbiai, kurie atkuria sodrius žemuosius dažnius, o tvirtas aliuminio korpusas užtikrina garso grynumą. Ovalo formos garso vamzdeliai yra ergonomiški ir patogūs, o integruotu nuotoliniu valdikliu lengvai perjungsite muziką ir skambučius.
8,6 mm garsiakalbiai / pusiau uždaros
Įdedamos į ausis
Į ausį įdedamos ausinės turi 3 skirtingų dydžių ausų gaubtelius (nuo mažo iki didelio). Jums belieka išsirinkti sau tinkamiausią.
Integruota mikrofono funkcija, kuri leidžia lengvai pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio telefonu ir neprarasti ryšio.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
AnaMaria30
11/05/2019
România
Căști decente pentru prețul lor
Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon