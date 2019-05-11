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SHE8105SL/00
Visada gilūs ir sodrūs žemieji dažniai
„Philips“ SHE8105 į ausis įdedamose ausinėse naudojami kokybiški garsiakalbiai, kurie atkuria sodrius žemuosius dažnius, o tvirtas aliuminio korpusas užtikrina garso grynumą. Ovalo formos garso vamzdeliai yra ergonomiški ir patogūs, o integruotu nuotoliniu valdikliu lengvai perjungsite muziką ir skambučius.
8,6 mm garsiakalbiai / pusiau uždaros
Įdedamos į ausis
Ausinių korpusas pagamintas iš tvirto aliuminio, kuris saugo nuo vibracijos, todėl girdimas itin aiškus garsas. Be to, ausinės yra apsaugotos nuo kasdienio dėvėjimosi.
Sumaniai sukurtas nuo susipainiojimo saugantis slankiklis užtikrina, kad du ausinių laidai nesusipainiotų. Jis šiuos laidus paprasčiausiai suspaudžia vienas su kitu. Daugiau jokio vargo dėl susiraizgiusių laidų ar mazgų!
Ši minkšta, tačiau patvari ir lanksti jungtis tarp ausinių ir laido saugo nuo galimų pažeidimų dėl nuolatinio lankstymo.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
AnaMaria30
11/05/2019
România
Căști decente pentru prețul lor
Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon