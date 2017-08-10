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Aiškus ir galingas žemųjų dažnių garsas
Iš šių didžėjų įkvėptų ausinių sklinda galingas garsas ir žemieji dažniai. Jos turi pasukamus kaušelius ir minkštas pagalvėles, todėl patogiai jausitės judėdami.
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
ant ausų uždedamos
32 mm didelės galios garsiakalbiai sukuria aiškų, detalų ir natūralų skambesį.
4.6
iš 5
13
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
SUPERAUDIOFIL
10/08/2017
Polska
Świetne słuchawki jak za tę cenę
Co prawda wygląd, a dokładniej plastik nie wróży nic dobrego, sam dźwięk rekompensuje to stukrotnie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3060BK Słuchawki
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3060BK Słuchawki
TheFreemax
29/01/2017
Polska
Bardzo dobre słuchawki
Posiadam te słuchawki już jakiś czas i uważam że w tym przedziale cenowym to najlepszy wybór. Są wygodne, nie przeszkadzają przy długim używaniu, jakość dźwięku jest naprawdę dobra jednak bas pozostawia nieco do życzenia, aczkolwiek ogólnie słuchawki są bardzo dobre jak na tą cenę
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3060WT Słuchawki
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3060WT Słuchawki
przemorek
15/11/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Warte swojej ceny
Bardzo dobre słuchawki jak dla moich potrzeb. Zarówno pod telefonem jak i pod amplitunerem dają sobie radę. Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3060BK Słuchawki
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3060BK Słuchawki