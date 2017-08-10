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Nutraukta gamyba

Ausinės

SHL3060WT/00

4.6

| (13) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda

Aiškus ir galingas žemųjų dažnių garsas

Iš šių didžėjų įkvėptų ausinių sklinda galingas garsas ir žemieji dažniai. Jos turi pasukamus kaušelius ir minkštas pagalvėles, todėl patogiai jausitės judėdami.

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Didžėjų stebėjimo stiliaus

Aiškus ir galingas žemųjų dažnių garsas

  • 32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • ant ausų uždedamos

Minkštos ir orui laidžios ausų pagalvėlės – jausitės patogiai net ilgai klausydamiesi

Minkštos ir orui laidžios ausų pagalvėlės – jausitės patogiai net ilgai klausydamiesi

32 mm garsiakalbiai galingam ir dinamiškam garsui sukurti

32 mm garsiakalbiai galingam ir dinamiškam garsui sukurti

32 mm didelės galios garsiakalbiai sukuria aiškų, detalų ir natūralų skambesį.

1,2 m laidas netrukdys mėgautis muzika kelyje

1,2 m laidas netrukdys mėgautis muzika kelyje

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

13

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

10/08/2017

Polska

Polska

Świetne słuchawki jak za tę cenę

Co prawda wygląd, a dokładniej plastik nie wróży nic dobrego, sam dźwięk rekompensuje to stukrotnie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3060BK Słuchawki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3060BK Słuchawki

29/01/2017

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki

Posiadam te słuchawki już jakiś czas i uważam że w tym przedziale cenowym to najlepszy wybór. Są wygodne, nie przeszkadzają przy długim używaniu, jakość dźwięku jest naprawdę dobra jednak bas pozostawia nieco do życzenia, aczkolwiek ogólnie słuchawki są bardzo dobre jak na tą cenę

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3060WT Słuchawki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3060WT Słuchawki

15/11/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Warte swojej ceny

Bardzo dobre słuchawki jak dla moich potrzeb. Zarówno pod telefonem jak i pod amplitunerem dają sobie radę. Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3060BK Słuchawki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3060BK Słuchawki

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