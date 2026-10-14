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TAJS50/00
Namai yra ten, kur muzika
Atsipalaiduokite su „Bluetooth“ garsiakalbiu, su kuriuo pasijusite kaip namuose. Jis veikia 20 val. ir turi išorinio akumuliatoriaus funkciją. Vilnonis garsiakalbio audinys ir poliruoto plieno viršutinė plokštė papuoš net itin minimalistinį interjerą.
„Bluetooth®“
30 W išėjimo galia
Veikia 20 valandų
Įdiegta išorinės baterijos funkcija
Šis kartu su „Georg Jensen“ kurtas „Bluetooth“ kompaktiškas garsiakalbis paprastas, tačiau stulbinantis. Matomas gražus poliruoto plieno viršutinės plokštės ir čiuopiamojo „Kvadrat“ garsiakalbio audinio kontrastas. Dėmesio neatkreipiantys parašai subtiliai nurodo „Philips“ ir „Georg Jensen“ bendradarbiavimą.
Šis garsiakalbis yra uždengtas aukščiausios kokybės garsiakalbių audiniu, kurį pagamino aukščiausios klasės gamintojas „Kvadrat“. Graži vilnonė medžiaga yra akustiškai atvira, todėl garsas gali laisvai sklisti iš garsiakalbio į kambarį.
Su iki galo įkrautu akumuliatoriumi klausysitės 20 val., o belaidžio veikimo nuotolis siekia iki 20 m. Galite susieti identišką „Philips Georg Jensen“ garsiakalbį ir mėgautis erdvinio garso muzika. Tiesiog paspauskite garsiakalbio siejimo mygtuką.
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