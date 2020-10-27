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TAMS80Y/00
The Tube
Drąsios formos. Retro spalvos. Šiuolaikinė galia. „The Tube“ prikelia 80-ųjų ikoną naujam gyvenimui, suteikdamas sodresnį, platesnį stereofoninį garsą ir sklandų ryšį. Nuo improvizacijų namuose iki gatvės vakarėlių – pagarsinkite ir leiskite muzikai sklisti.
Įspūdingas garsas. Retro išvaizda
280 W maks. (140 W RMS)
Iki 24 valandų atkūrimo
IP67 apsauga nuo dulkių ir vandens
Po „Tube“ ikonine forma slepiasi dviejų kanalų stereo sistema, kuri užtikrina 280 W maks. galią (140 W RMS) ir platesnę, labiau įtraukiančią garso erdvę. Jei vakarėlis persikelia į lauką, galite įjungti „Moving Sound“, kad žemi dažniai skambėtų galingiau, o garsas lauke išliktų aiškus.
Du 5,25 colių garsiakalbiai, specialūs aukštų dažnių garsiakalbiai ir aktyvus kryžminis filtras veikia kartu, kad tiksliai atskirtų aukštus ir žemus dažnius. Dvigubi pasyvūs radiatoriai pagilina žemus dažnius. Rezultatas? Tikras stereo garsas su galingu gilumu ir ryškiais, švariais elementais.
„Bluetooth® 6.0“ leidžia transliuoti be erzinančių garso trikdžių, o „Tube“ galima prijungti prie dviejų įrenginių vienu metu. Taip pat galite prijungti išorinį įrenginį prie USB-C prievado ir klausytis muzikos šiuo būdu.
Atsiliepimai
Bluetooth® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys Bluetooth SIG, Inc. Auracast™ žodinis prekių ženklas ir logotipai yra prekių ženklai, priklausantys Bluetooth SIG, Inc.
IP67 klasė reiškia, kad garsiakalbio keitiklis yra visiškai nepralaidus dulkėms ir gali būti panardintas iki 30 minučių ne didesniame kaip 1 m gylyje.