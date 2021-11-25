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Išlaikykite dėmesį naudodami belaides, triukšmą šalinančias, į ausis dedamas ausines, su kuriomis klausysitės iki 14 val. Šias ausines nesunku laikyti šalia dėl lengvos kaklo juostos. Su naujausiomis išmaniosiomis funkcijomis būsite gerai pasirengę.
13 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
Juoda
Apykaklė
Tvarkykite savo gyvenimą neišsitraukdami telefono – tiesiog paprašykite „Google Assistant“. Paprasčiausiai paspauskite mygtuką ant kaklo juostos ir įjunkite pagalbinę programą. Galite jos paprašyti įjungti kalendorių, perskaityti telefone esančius pranešimus, skambinti ar siųsti žinutes draugams, tvarkyti grojaraščius ir kt.
Nebegirdėsite to erzinančio aido kalbėdami telefonu. Mūsų akustinis aido slopinimas visada užtikrins aiškų, netrukdomą pokalbį.
Plona kaklo juosta patogiai prigrunda prie kaklo.
4.0
iš 5
10
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada
Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam
Argumentai už
dobra bateria, łącze bluetooth suuuper
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Naudojimo data 2021-05-25
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Naudojimo data 2021-05-25
Szwed
27/06/2020
Polska
Philips TAPN505BK
Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.
Argumentai už
bardzo dobra jakość dżwięku
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Naudojimo data 2020-05-27
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Naudojimo data 2020-05-27
Damiano90
30/04/2020
Polska
Dobre
Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń
Argumentai už
wygląd/ wygoda / jakość
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Naudojimo data 2019-03-30
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Naudojimo data 2019-03-30