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Nutraukta gamyba

Did. skiriam. gebos garso bel., į ausis ded. ausin.

TAPN505BK/00

4

| (10) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį

Visada čia. Neblaško

Išlaikykite dėmesį naudodami belaides, triukšmą šalinančias, į ausis dedamas ausines, su kuriomis klausysitės iki 14 val. Šias ausines nesunku laikyti šalia dėl lengvos kaklo juostos. Su naujausiomis išmaniosiomis funkcijomis būsite gerai pasirengę.

Peržiūrėti visas naudas

Didel. skiriam. gebos garsas, belaidės, aktyvus triukšmo šalin., kaklo juosta

Visada čia. Neblaško

  • 13 mm garsiakalbiai / uždaros

  • Įdedamos į ausis

  • Juoda

  • Apykaklė

„Google Assistant“. Tvarkykite savo gyvenimą judėdami

Tvarkykite savo gyvenimą neišsitraukdami telefono – tiesiog paprašykite „Google Assistant“. Paprasčiausiai paspauskite mygtuką ant kaklo juostos ir įjunkite pagalbinę programą. Galite jos paprašyti įjungti kalendorių, perskaityti telefone esančius pranešimus, skambinti ar siųsti žinutes draugams, tvarkyti grojaraščius ir kt.

Įmontuotas mikrofonas su aido pašalinimo funkcija, kad garsas būtų aiškus

Nebegirdėsite to erzinančio aido kalbėdami telefonu. Mūsų akustinis aido slopinimas visada užtikrins aiškų, netrukdomą pokalbį.

Plonas kaklo juosta skirta dėvėti visą dieną. Nešti skirtas krepšelis

Plona kaklo juosta patogiai prigrunda prie kaklo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

10

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

25/11/2021

Polska

Polska

Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada

Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam

Argumentai už

dobra bateria, łącze bluetooth suuuper

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Naudojimo data 2021-05-25

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Naudojimo data 2021-05-25

27/06/2020

Polska

Polska

Philips TAPN505BK

Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.

Argumentai už

bardzo dobra jakość dżwięku

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Naudojimo data 2020-05-27

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Naudojimo data 2020-05-27

30/04/2020

Polska

Polska

Dobre

Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń

Argumentai už

wygląd/ wygoda / jakość

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Naudojimo data 2019-03-30

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Naudojimo data 2019-03-30

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