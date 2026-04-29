GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Palaikymo pagrindinis puslapis

„Philips" pagalba

Iš dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ nebėga vanduo

Gali būti kelios priežastys, kodėl iš dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ nebėga vanduo. Šiame straipsnyje teikiama informacija taikoma modeliams „AquaTrio“ (žr. toliau esantį paveikslėlį).

  1. 7000 serijos „AquaTrio“
  2. 9000 serijos „AquaTrio“
  3. „AquaTrio“

„AquaTrio“ modeliai

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XW7110/01, XW9383/01.

Dažnai užduodami klausimai

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Palaikymo pagrindinis puslapis