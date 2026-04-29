Iš dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ nebėga vanduo
Gali būti kelios priežastys, kodėl iš dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ nebėga vanduo. Šiame straipsnyje teikiama informacija taikoma modeliams „AquaTrio“ (žr. toliau esantį paveikslėlį).
7000 serijos „AquaTrio“
9000 serijos „AquaTrio“
„AquaTrio“
Gali būti kelios priežastys, kodėl iš 7000 serijos dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ nebėga vanduo.
Tuščias švaraus vandens bakelis Pripildykite švaraus vandens bakelį.
Užkimštos drėkinimo juostelės Išimkite du šepečius, įpilkite šiek tiek vandens į švaraus vandens bakelį ir įjunkite prietaisą. 15 sek. išlaikydami vienodą padėtį trumpais judesiais pastumdykite prietaisą pirmyn ir atgal. Ant grindų turėtumėte matyti keturias šlapias juostas. Jei problema yra kitur arba jei viena ar daugiau drėkinimo juostelių sudrėkintos tik keliais vandens lašai, drėkinimo juostelės yra iš dalies arba visiškai užkimštos. Galite jas išplauti po tekančiu vandeniu. Jei tai nepadeda, galite pabandyti atsargiai atkimšti skylutes adata.
Jei šie sprendimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su mumis.
Gali būti kelios priežastys, kodėl iš 9000 serijos dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ nebėga vanduo.
Tuščias švaraus vandens bakelis , Pripildykite švaraus vandens bakelį.
Užkimštos drėkinimo juostelės Išimkite du šepečius, įpilkite šiek tiek vandens į švaraus vandens bakelį ir įjunkite prietaisą. 15 sek. išlaikydami vienodą padėtį trumpais judesiais pastumdykite prietaisą pirmyn ir atgal. Ant grindų turėtumėte matyti keturias šlapias juostas. Jei problema yra kitur arba jei vienoje ar daugiau šlapių juostų matomi tik keli lašai vandens, drėkinimo juostos yra iš dalies arba visiškai užkimštos. Galite jas išplauti po tekančiu vandeniu. Jei tai nepadeda, galite pabandyti atsargiai išvalyti skylutes adata.
Jei pirmiau minėti sprendimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su mumis.
Gali būti kelios priežastys, kodėl vanduo nebėga iš dulkių siurblio „Philips AquaTrio“.
Tuščias švaraus vandens bakelis arba pilnas nešvaraus vandens bakelis Jei dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ vandens bakelis yra tuščias arba nešvarus vandens bakelis yra pilnas, iš prietaiso gali nebėgti vanduo. Tokiu atveju pripilkite vandens į švaraus vandens bakelį ir įsitikinkite, kad nešvaraus vandens bakelis yra tuščias.
Netinkamai uždarytas drėgnojo valymo antgalio dangtelis Jei dangtelis atidarytas, iš prietaiso gali nebėgti vanduo. Įsitikinkite, kad drėgnojo valymo antgalio dangtelis yra tinkamai uždarytas (žr. pav.).
Įjungta aktyvioji apsaugos sistema Dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ aktyvioji apsaugos sistema atpažįsta, kai nuo grindų siurbiamas ne purvas ar skystis, o pašaliniai daiktai. Įsijungus aktyviajai apsaugos sistemai, šepečiai nesisuka ir ant grindų neteka vanduo.
Norėdami iš naujo nustatyti aktyviąją apsaugos sistemą (žr. vaizdo įrašą): 1. Išjunkite dulkių siurblį „Philips AquaTrio“ ir ištraukite kištuką iš sieninio el. lizdo. 2. Atidarykite drėgnojo valymo antgalio dangtelį, nuimkite drėgnojo valymo šepečių dangtelį ir išimkite daiktą. 3. Jei aktyvioji apsaugos sistema įsijungė dėl to, kad šepečiai yra per daug drėgni, išimkite šepečius ir juos išgręžkite virš kriauklės. 4. Sausus drėgnojo valymo šepečius įdėkite atgal į dulkių siurblį „Philips AquaTrio“. 5. Uždėkite drėgnojo valymo šepečių dangtelį ir uždarykite drėgnojo valymo antgalio dangtelį. Paspauskite drėgnojo valymo antgalio dangtelį, kad jį užfiksuotumėte (pasigirs spragtelėjimas).
Dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ žarnoje dar nėra vandens Taip gali nutikti, kai pirmą kartą naudojate dulkių siurblį „Philips AquaTrio“. Kai įjungiate prietaisą, mirksi pilno / tuščio bakelio lemputė ir prietaisas vėl išsijungia. Jei taip nutiktų, pabandykite kelis kartus įjungti dulkių siurblį „Philips AquaTrio“, kol pilno / tuščio bakelio lemputė išsijungs ir prietaisas liks veikti. Lemputei išsijungus ir prietaisui veikiant apie 30 sek., ant grindų pradės tekėti vanduo.
Jei pirmiau minėti sprendimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su mumis.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:XW7110/01, XW9383/01.