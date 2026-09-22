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„Philips" pagalba

Dulkių siurblys „Philips AquaTrio“ ant grindų palieka vandens pėdsakų

Gali būti keletas priežasčių, kodėl dulkių siurblys „Philips AquaTrio“ ant grindų palieka vandens pėdsakų. Pažiūrėkite į paveikslėlį, kad sužinotumėte, kurį modelį turite, ir skaitykite toliau pateiktą informaciją.

Dulkių siurblys „Philips AquaTrio“ ant grindų palieka vandens pėdsakų

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XW7110/01 , XW9383/01 , FC7080/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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