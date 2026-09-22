Dulkių siurblys „Philips AquaTrio“ ant grindų palieka vandens pėdsakų
Gali būti keletas priežasčių, kodėl dulkių siurblys „Philips AquaTrio“ ant grindų palieka vandens pėdsakų. Pažiūrėkite į paveikslėlį, kad sužinotumėte, kurį modelį turite, ir skaitykite toliau pateiktą informaciją.
Naudojant belaidį „AquaTrio“ šlapiai ir sausai valantį dulkių siurblį, buvo atlikti stiprūs posūkiai arba prietaisas buvo judinamas į šonus (braukiama per grindis iš kairės į dešinę). Norėdami išvengti vandens pėdsakų ant grindų, pabandykite prietaisą sukti švelniau ir nebraukti į šonus. Jei ant grindų vis dar matote vandens pėdsakų ir norite juos pašalinti, galite naudoti mygtukus „+plus“ ir „-minus“ (žr. toliau esantį paveikslėlį), kad įjungtumėte vandens sugėrimo režimą.
Įjungtas „AquaTrio“ buvo perkeltas per slenkstį, kilimą ar laiptus. Keliant prietaisą per slenkstį, kilimą ar laiptus, rekomenduojama įjungti vandens sugėrimo režimą. Taip nešvarus vanduo nelašės iš „AquaSpin“ antgalio.
Vos išjungus „AquaTrio“ buvo pakeltas nuo grindų. Išjungus prietaisą, ant grindų gali likti vandens balutė. Balutė bus mažesnė, jei prieš išjungdami 7000 serijos „AquaTrio“ įjungsite vandens sugėrimo režimą. Kelis kartus pastumkite prietaisą į priekį ir atgal įjungę vandens sugėrimo režimą. Jei reikia, paskutinius lašus galite nuvalyti skudurėliu.
Pastaba. Naudojant vandens sugėrimo režimą, iš prietaiso nebebėga vanduo ir padidėja siurbimo galia. Po 45 sek., jei nesiimsite jokių veiksmų, prietaisas automatiškai bus perjungtas į įprastą drėgnojo valymo režimą.
7000 serijos „AquaTrio“ ratai yra užblokuoti. Reguliariai tikrinkite ratų būklę ir pašalinkite ratus blokuojančius nešvarumus.
Žiūrėkite toliau pateiktą vaizdo įrašą su išsamiomis instrukcijomis.
Ar šie sprendimai padėjo išspręsti problemą? Susisiekite su mumis dėl tolesnės pagalbos.
Dulkių siurblio ir šluotos prietaisas „AquaTrio“ buvo stipriai sukiojamas arba pastumtas į šoną (braukiant per grindis iš kairės į dešinę) Siekdami išvengti vandens pėdsakų ant grindų, stenkitės švelniau sukioti 9000 serijos „AquaTrio“ ir nestumti jo į šoną. Jei ant grindų vis tiek matote vandens pėdsakų ir norite juos nuvalyti, galite įjungti vandens sugėrimo režimą* paspausdami valymo režimo mygtuką (žr. paveikslėlį toliau).
Įjungtas dulkių siurblio ir šluotos prietaisas „AquaTrio“ buvo perkeltas per slenkstį, kilimą ar laiptus. Keliant prietaisą virš slenksčio, kilimo ar laiptų, rekomenduojama įjungti vandens sugėrimo režimą*. Tai padės išvengti nešvaraus vandens lašėjimo iš „AquaSpin“ antgalio.
Dulkių siurblio ir šluotos prietaisas „AquaTrio“ buvo pakeltas nuo grindų iškart jį išjungus Išjungus prietaisą, ant grindų po prietaisu gali likti nedidelė vandens bala. Bala bus mažesnė, jei prieš išjungdami 9000 serijos „AquaTrio“ įjungsite vandens sugėrimo režimą*. Kelis kartus pastumkite prietaisą į priekį ir atgal įjungę vandens sugėrimo režimą. Jei reikia, paskutinius lašus galite nuvalyti skudurėliu.
Pastaba.
Sugėrimo režimas*: senesniuose modeliuose yra įprastas drėgnojo valymo režimas ir intensyvaus drėgnojo valymo režimas, tačiau nėra vandens sugėrimo režimo.
Naudojant vandens sugėrimo režimą, iš prietaiso nebėga vanduo ir padidėja siurbimo galia. Po 45 sek., jei nesiimsite jokių veiksmų, prietaisas automatiškai bus perjungtas į įprastą drėgnojo valymo režimą.
9000 serijos „AquaTrio“ ratai yra užblokuoti Galite reguliariai tikrinti ratų būklę ir pašalinti ratus blokuojančius nešvarumus.
Ar šie sprendimai padėjo išspręsti problemą? Susisiekite su mumis dėl tolesnės pagalbos.
Pastūmėte dulkių siurblį į šoną Kad išvengtumėte vandens pėdsakų ant grindų, „AquaTrio Pro“ judinkite tik į priekį ir atgal. Nestumkite prietaiso į šoną (žr. a pav.).
Įjungtą dulkių siurblį perkėlėte per slenkstį Įsitikinkite, kad „Philips AquaTrio Pro“ drėgnojo valymo šepečiai liečia grindis. Išjunkite prietaisą prieš traukdami jį per slenkstį, kad ant grindų neliktų vandens pėdsakų arba kad iš drėgnojo valymo antgalio nesitaškytų vanduo.
Vos išjungę pakėlėte dulkių siurblį nuo grindų Išjungę prietaisą, kelis kartus jį pastumkite į priekį ir atgal, kad pašalintumėte skystį, esantį tarp dviejų drėgnojo valymo šepečių. Jei išjungsite prietaisą ir iškart jį pakelsite, ant grindų liks tarp šepečių esančio vandens pėdsakų (žr. b pav.).
Ar šie sprendimai padėjo išspręsti problemą? Susisiekite su mumis dėl tolesnės pagalbos.
Pastūmėte dulkių siurblį į šoną Kad išvengtumėte vandens pėdsakų ant grindų, siurblį „AquaTrio“ judinkite tik į priekį ir atgal. Nejudinkite prietaiso į šoną (žr. a pav.).
Įjungtą dulkių siurblį perkėlėte per slenkstį Įsitikinkite, kad „Philips AquaTrio“ drėgnojo valymo šepečiai liečia grindis. Išjunkite prietaisą prieš traukdami jį per slenkstį, kad ant grindų neliktų vandens pėdsakų arba kad iš drėgnojo valymo antgalio nesitaškytų vanduo.
Išjungtą dulkių siurblį pastūmėte antgaliui liečiant grindis Norėdami išvengti vandens pėdsakų ant grindų, prietaisą neškite laikydami už rankenos arba pakreipkite taip, kad prietaisas atsiremtų ratukais ir jį būtų lengva pastumti į kitą vietą (žr. b pav.).
Pakėlėte dulkių siurblį nuo grindų vos jį išjungę Išjungę prietaisą, kelis kartus jį pastumkite į priekį ir atgal, kad pašalintumėte skystį, esantį tarp dviejų drėgnojo valymo šepečių. Jei išjungsite prietaisą ir iškart jį pakelsite, ant grindų liks tarp šepečių esančio vandens pėdsakai (žr. c pav.).