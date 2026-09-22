Maža „Philips AquaTrio“ dulkių siurblio siurbimo galia

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Toliau skaitykite, kokia priežiūra reikalinga jūsų „Philips AquaTrio“ modelio ilgalaikiam našumui ir tinkamai siurbimo galiai užtikrinti.
Gali būti keletas priežasčių, kodėl belaidžio 7000 serijos „Philips AquaTrio“ šlapiai ir sausai valančio siurblio siurbimo galia nėra tokia didelė, kaip tikėtasi.
Siurblio ir šluotos konstrukcijos dalys yra užsikimšusios arba užblokuotos.
Pastebėsite, kad dalys užsikimšo, ant grindų pamatę daugiau vandens nei įprastai, arba pastebėję, kad didesnės purvo dalelės nebesiurbiamos ir krenta ant grindų.
1. Korpusas yra užterštas arba užkimštas.
Pirmiausia išjunkite prietaisą ir išimkite nešvaraus vandens bakelį. Tada patikrinkite, ar kuri nors iš šių dalių yra užkimšta. Pašalinkite kamštį judindami valymo šepetį aukštyn ir žemyn korpuso siurbimo kanale (žr. A pav.).
2. Kamštis „AquaSpin“ antgalyje.
Išimkite šepečius iš antgalio ir judinkite valymo šepetį aukštyn ir žemyn „AquaSpin“ antgalio siurbimo kanale (žr. B pav.).
3. „AquaSpin“ antgalio mikropluošto šepečiai užkimšti plaukais ar purvu.
Išjunkite prietaisą ir išimkite mikropluošto šepečius, sukdami juos prieš laikrodžio rodyklę. Mikropluošto šepečius galite atlaisvinti naudodami valymo šepetėlio rankeną. Pašalinkite įsipainiojusius plaukus ir purvą pirštais arba perbraukite žirklių ašmenimis per sukamojo šepečio griovelį ir taip nukirpkite aplink sukamąjį šepetį apsivijusius plaukus bei siūlus (žr. C pav.).
4. Užkimštos „AquaSpin“ antgalio drėkinimo juostelės.
Atlikite „AquaSpin“ antgalio drėkinimo juostelių atkimšimo veiksmus (žr. D pav.).
Gali būti keletas priežasčių, kodėl 9000 serijos dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ siurbimo galia ne tokia galinga, kaip tikėtasi.
Tik siurblio prietaisas
Nešvarus filtras
Jei 9000 serijos dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ filtras yra nešvarus, tai gali turėti įtakos prietaiso veikimui. Jei reguliariai naudojate prietaisą, išvalykite filtrą bent kartą per mėnesį.
Kai reikia išvalyti filtrą, ekrane rodoma filtro valymo piktograma (žr. a pav.).
Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, atlikite toliau nurodytus filtro valymo veiksmus:
1. Išimkite filtro dėklą iš dulkių surinkimo kibirėlio (žr. b1 pav.).
2. Norėdami atidaryti filtro dėklą ir išimti poroloninį filtrą, paspauskite atlaisvinimo mygtuką (žr. b2 pav.).
3. Papurtykite poroloninį filtrą virš šiukšlių dėžės, kad nupurtytumėte viršutinį purvo sluoksnį. Tada išskalaukite poroloninį filtrą po tekančiu vandeniu ir išgręžkite filtrą (žr. b3 pav.).
Pastaba. Įsitikinkite, kad plaunant filtro dėklas nesušlapo.
4. Papurtykite filtro dėklą ir dangtelį virš šiukšlių dėžės, kad pašalintumėte dulkes, ir išvalykite filtro dėklą drėgnu skudurėliu (žr. b4 pav.).
Pastaba. Nevalykite filtro dėklo baltos medžiagos dulkių siurbliu, šepečiu, vandeniu ar bet kokia kita valymo priemone. Sugadinsite medžiagą.
5. Palikite poroloninį filtrą išdžiūti ir prieš įdėdami jį atgal į filtro dėklą įsitikinkite, kad jis yra visiškai sausas. Uždarykite filtro dėklą, įdėkite filtro dėklą su poroloniniu filtru atgal į dulkių surinkimo kibirėlį ir pritvirtinkite rankinį prietaisą „trys viename“ prie dulkių surinkimo kibirėlio (žr. b5 pav.).
Pastaba. Įsitikinkite, kad filtro dėklo dangtelio balta medžiaga yra nukreipta į viršų ir netvirtinkite rankinio prietaiso „trys viename“ prie dulkių surinkimo kibirėlio, jei neįdėtas filtro dėklas su poroloniniu filtru.
Dulkių surinkimo kibirėlis pilnas
Kai dulkių surinkimo kibirėlis yra pilnas, 9000 serijos dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ našumas gali sumažėti. Reguliariai ištuštinkite dulkių surinkimo kibirėlį ir užtikinkite, kad nešvarumai niekada neviršytų žymos „Max“. Taip filtras neužsikimš anksčiau laiko (žr. c1 pav.).
Siekdami optimalaus našumo, atlikite toliau pateiktus veiksmus:
1. Paspauskite mygtuką, kad atlaisvintumėte rankinio prietaiso „trys viename“ dulkių surinkimo kibirėlį (žr. c2 pav.).
2. Nuimkite filtro dėklą nuo dulkių surinkimo kibirėlio (žr. c3 pav.).
3. Dulkių surinkimo kibirėlį išpilkite į šiukšlių dėžę (žr. c4 pav.).
4. Uždėkite filtro dėklą atgal ant dulkių surinkimo kibirėlio (žr. c5 pav.).
5. Pritvirtinkite rankinį prietaisą „trys viename“ prie dulkių surinkimo kibirėlio. Įsitikinkite, kad pirmiausia pritvirtinote galinę dalį, tada pritvirtinkite priekinę dalį taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą (žr. c6 pav.).
Nešvarus dulkių surinkimo kibirėlis
Jei dulkių surinkimo kibirėlis yra nešvarus, 9000 serijos dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ našumas gali sumažėti. Norėdami užtikrinti optimalų našumą, išvalykite dulkių surinkimo kibirėlį bei cikloną kaskart juos ištuštindami ir atlikite toliau nurodytus veiksmus arba peržiūrėkite vaizdo įrašą:
1. Išimkite filtro dėklą, įskaitant poroloninį filtrą (žr. d1 pav.).
2. Dulkių surinkimo kibirėlį išpilkite į šiukšlių dėžę (žr. d2 pav.).
3. Po tekančiu vandeniu išskalaukite dulkių surinkimo kibirėlį ir cikloną (žr. d3 pav.).
Pastaba. Neplaukite dulkių surinkimo kibirėlio indaplovėje ir prieš vėl naudodami prietaisą įsitikinkite, kad elektroninės jungtys yra visiškai sausos.
4. Palikite dulkių surinkimo kibirėlį ir cikloną visiškai išdžiūti (žr. d4 pav.).
5. Dulkių surinkimo kibirėliui visiškai išdžiuvus, pritvirtinkite filtro dėklą su poroloniniu filtru (žr. d5 pav.).
6. Pritvirtinkite rankinį prietaisą „trys viename“ prie dulkių surinkimo kibirėlio (žr. d6 pav.).
Pastaba. Netvirtinkite rankinio prietaiso „trys viename“ prie dulkių surinkimo kibirėlio, jei nėra filtro laikiklio ir kempininio filtro.
Filtro dėklas netinkamai pritvirtintas prie dulkių surinkimo kibirėlio
Jei dulkių surinkimo kibirėlio dalys nėra tinkamai pritvirtintos prie rankinio prietaiso „trys viename“, gali sumažėti siurbimo galia. Įsitikinkite, kad tinkamai pritvirtinote filtro dėklą prie dulkių surinkimo kibirėlio.
Dulkių surinkimo kibirėlis netinkamai pritvirtintas prie prietaiso
Jei dulkių surinkimo kibirėlis netinkamai pritvirtintas prie rankinio prietaiso „trys viename“, gali sumažėti siurbimo galia. Įsitikinkite, kad pritvirtinote dulkių surinkimo kibirėlį prie prietaiso.
Tik siurblio prietaiso dalys yra užsikimšusios arba užblokuotos
9000 serijos dulkių siurblio „Philips“ žarna, vamzdis, antgalis arba ciklonas gali užsikimšti arba gali būti užblokuoti. Tai gali turėti įtakos siurbimo galiai. Gali būti, kad prietaisas nebesusiurbs purvo taip, kaip tikėtasi, nes oras negalės tekėti taip lengvai, kaip turėtų.
Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, patikrinkite toliau išvardytas dalis.
– Ciklonas: ciklonas yra dulkių surinkimo kibirėlyje. Pašalinkite nešvarumus ar plaukus, kurie prilimpa prie ciklono arba apsiveja aplink jį.
– Antgalis: sukamąjį šepetį gali užkimšti plaukai arba nešvarumai. Išjunkite prietaisą ir ranka braukdami per sukamąjį šepetį nuimkite į šepetį įsipainiojusius plaukus ar siūlus.
Patarimas. Taip pat galite perbraukti žirklių ašmenimis per sukamojo šepečio griovelį ir taip nukirpti aplink sukamąjį šepetį apsivijusius plaukus bei siūlus.
– Užsikimšęs siurbimo kanalas už sukamojo šepečio antgalyje: nuimkite sukamąjį šepetį ir patikrinkite, ar siurbimo kanale nėra kliūčių, jei yra, pašalinkite.
Jei pirmiau pateikti sprendimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su mumis dėl papildomos pagalbos.
Užkimštos arba užblokuotos dulkių siurblio ir šluotos prietaiso dalys
Naudojant 9000 serijos dulkių siurblį ir šluotą „AquaTrio 9000“, gali užsikimšti lanksti žarna arba vandens kanalas. Be to, susivėlę plaukai gali užkimšti antgalio „AquaSpin“ mikropluošto šepečius. Gali būti, kad prietaisas nebevalys grindų taip, kaip tikėtasi.
Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, patikrinkite toliau išvardytas dalis.
1. Užterštas arba užkimštas drėgnojo valymo modulio ir (arba) antgalio „AquaSpin“ vandens kanalas. Patikrinkite, ar kuri nors iš šių dalių yra užkimšta, nuimdami antgalį „AquaSpin“. Nuimkite ir išvalykite užkimštas dalis valymo šepetėliu, prastumdami valymo šepetėlį per abi siurbimo kanalo angas (žr. e pav.).
2. Antgalis „AquaSpin“ Mikropluošto šepečiai užkimšti plaukais ar nešvarumais. Išjunkite prietaisą ir išimkite mikropluošto šepečius sukdami juos prieš laikrodžio rodyklę. Mikropluošto šepečius galite atlaisvinti naudodami valymo šepetėlio rankeną. Pašalinkite įsipainiojusius plaukus ir purvą pirštais arba perbraukite žirklių ašmenimis per sukamojo šepečio griovelį ir taip nukirpkite aplink sukamąjį šepetį apsivijusius plaukus bei siūlus.
3. Nešvaraus vandens bakelis Nešvaraus vandens bakelyje esantis tinklelis nebuvo pakankamai sausas, kai pradėjote naudoti prietaisą. Prieš vėl naudodami pirmiausia išplaukite ir išdžiovinkite nešvaraus vandens bakelį.
Taip pat gali būti, kad nešvaraus vandens bakelis yra netinkamai įdėtas. Tinkamai įdėję nešvaraus vandens bakelį į prietaisą išgirsite spragtelėjimą.
Jei pirmiau pateiktas sprendimas nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su mumis dėl papildomos pagalbos.
„Philips AquaTrio Pro“ našumas gali sumažėti dėl kelių priežasčių. Skaitykite toliau ir sužinokite, kaip tai išspręsti patiems.
Prietaisas nebuvo išskalautas
Rekomenduojame išskalauti „Philips AquaTrio Pro“ po kiekvieno naudojimo, kad jame nesikauptų nešvarumai ir nesidaugintų bakterijos. Jei po kiekvieno naudojimo neišskalaukite prietaiso, gali atsirasti nemalonus kvapas (žr. a pav.).
Drėgnojo valymo antgalio vidus yra labai nešvarus
Drėgnojo valymo antgalį ir jo dangtelį galite išvalyti drėgna šluoste (žr. b pav.).
Drėgnojo valymo šepečiai yra labai nešvarūs
Drėgnojo valymo šepečiai valomi po naudojimo skalaujant „AquaTrio Pro“. Jei išskalavus šepečiai vis dar yra nešvarūs, galite juos išimti iš antgalio ir išplauti šiltu ar šaltu tekančiu vandeniu. Norėdami išplauti drėgnojo valymo šepečius, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1. Išimkite drėgnojo valymo šepečius iš drėgnojo valymo antgalio laikydami už šviesiai žalių rankenėlių.
2. Išplaukite drėgnojo valymo šepečius juos išskalaudami po tekančiu vandeniu. Jei norite, galite naudoti skystą buitinį valiklį arba šiek tiek indų ploviklio.
3. Padėkite drėgnojo valymo šepečius ant švaraus drėgnojo valymo šepečių dangčio, kad išdžiūtų.
4. Įdėkite šepečius atgal. Įsitikinkite, kad į prietaisą dedami drėgnojo valymo šepečiai yra sausi. Jei jie šlapi, įjungus prietaisą gali būti įjungta aktyvioji apsaugos sistema, nes šlapi šepečiai yra per sunkūs.
Pastaba. Drėgnojo valymo šepečių negalima plauti skalbyklėje.
Jei pirmiau pateikti sprendimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su mumis dėl papildomos pagalbos.
Jei dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ našumas sumažėjo, skaitykite toliau ir sužinokite galimus sprendimus.
Aktyvuota aktyvioji apsaugos sistema
Taip nutiks, jei:
• prietaisas įsiurbė daiktą, kuris nėra purvas ar skystis;
• drėgnojo valymo šepečiai yra per drėgni;
• šepečiai susidūrė su pernelyg dideliu pasipriešinimu (braukiant per kilimą).
Įsijungus aktyviajai apsaugos sistemai, galima pasinaudoti šiais sprendimais:
1. Atleiskite įjungimo mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą. Pastatykite prietaisą stačiai į stovėjimo padėtį (pasigirs spragtelėjimas) ir ištraukite kištuką iš sieninio lizdo. Jei įsiurbtas daiktas yra kito prietaiso laidas, atjunkite ir tą prietaisą.
2. Atidarykite drėgnojo valymo antgalio dangtelį, nuimkite drėgnojo valymo šepečių dangtelį ir išimkite daiktą. Jei negalite rasti daikto, išimkite drėgnojo valymo šepečius.
3. Jei aktyvioji apsaugos sistema įsijungė dėl to, kad šepečiai yra per daug drėgni, išimkite šepečius ir juos išgręžkite virš kriauklės. Įdėkite sausus drėgnojo valymo šepečius atgal į prietaisą.
4. Uždėkite drėgnojo valymo šepečių dangtelį ir uždarykite drėgnojo valymo antgalio dangtelį. Paspauskite drėgnojo valymo antgalio dangtelį, kad jį užfiksuotumėte (pasigirs spragtelėjimas). Pastaba. Įsitikinkite, kad tinkamai uždarėte drėgnojo valymo antgalio dangtelį, kitaip negalėsite iš naujo nustatyti prietaiso.
Netinkamai uždarytas drėgnojo valymo antgalio dangtelis
Įsitikinkite, kad „Philips AquaTrio“ drėgnojo valymo šepečiai ir drėgnojo valymo šepečių dangtelis yra tinkamai surinkti. Tinkamai uždarykite drėgnojo valymo antgalio dangtelį. Spauskite dangtelį tol, kol jis užsifiksuos spragtelėdamas.
Drėgnojo valymo antgalio vidus yra labai nešvarus
Išvalykite drėgnojo valymo šepečius išskalaudami juos po tekančiu vandeniu. Jei norite, drėgnojo valymo šepečiams plauti galite naudoti skystą buitinį valiklį arba šiek tiek plovimo skysčio. Išvalykite drėgnojo valymo antgalį ir drėgnojo valymo dangtelį drėgna šluoste.
Neįdėti drėgnojo valymo šepečiai
Įdėkite drėgnojo valymo šepečius į dulkių siurblio drėgnojo valymo antgalį.
Jei pirmiau pateikti sprendimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su mumis dėl papildomos pagalbos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XW7110/01 , XW9383/01 , FC7080/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Ar galiu naudoti dulkių siurblį „Philips AquaTrio“ kietoms grindims, kilimams ir kilimėliams valyti?
Ar galiu pakeisti belaidžio dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ akumuliatorių?
Kada keisti dulkių siurblio „AquaTrio“ šepečius ir filtrus?
Ar galima dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ vandens bakelius plauti indaplovėje?
Kokį vandenį galiu naudoti su „Philips AquaTrio“ dulkių siurbliu?
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