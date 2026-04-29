GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Palaikymo pagrindinis puslapis

„Philips" pagalba

Iš „Philips“ belaidžio dulkių siurblio sklinda neįprastas garsas

Jei iš „Philips“ belaidžio dulkių siurblio sklinda neįprastas garsas, skaitykite toliau esantį mūsų straipsnį, kad sužinotumėte galimas priežastis ir sprendimus.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XC5041/01, XC5141/01, XC5043/01. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

Dažnai užduodami klausimai

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Palaikymo pagrindinis puslapis