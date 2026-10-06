Negaunu lauktų rezultatų su „Philips Lumea“

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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Jei „Philips Lumea“ plaukų šalinimo rezultatai netenkina, laikykitės šių nurodymų:
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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: BRI940/00, BRI921/00, BRI947/00. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Ar yra kokių nors pašalinių poveikių naudojant „Philips Lumea“?
Kaip pasirinkti man tinkamą „Philips Lumea“ šviesos intensyvumą?
Kaip pasiruošti apdorojimui su „Philips Lumea“?
Kodėl naudojant mano „Philips Lumea“ įšylą?
Ar rezultatai bus geresni dažniau naudojant „Philips Lumea“?
Ar „Philips Lumea“ tinka visiems odos atspalviams ir kūno plaukų spalvoms?
Nuo kokio amžiaus galima pradėti naudoti „Philips Lumea“?
Kaip dažnai turėčiau naudoti „Philips Lumea“?
Ar „Philips Lumea“ gali naudoti ir vyrai?
Ar blyksinti „Philips Lumea“ šviesa saugi mano akims?
Ar galiu naudoti „Philips Lumea“ bikinio srityje?
Kodėl mano „Philips Lumea“ stikle yra oro burbuliukas?
Kodėl mano „Philips Lumea“ priede nėra stiklo?
Kodėl reikia pašalinti plaukus prieš apdorojant „Philips Lumea“?
Kaip valyti „Philips Lumea“?
Kaip naudojant „Philips Lumea“ gauti norimus rezultatus?