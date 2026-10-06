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„Philips" pagalba

Negaunu lauktų rezultatų su „Philips Lumea“

Jei „Philips Lumea“ plaukų šalinimo rezultatai netenkina, laikykitės šių nurodymų: 

  • Patikrinkite, ar „Philips Lumea“ jums tinka
  • Laikykitės apdorojimo tvarkaraščio
  • Prieš kiekvieną apdorojimą, pašalinkite plaukus
  • Naudokite tinkamus šviesos intensyvumo nustatymus
  • Užtikrinkite tolygų apdorojimo padengimą
  • Įsitikinkite, kad „Lumea“ prietaisas yra švarus
  • Laikykite „Lumea“ sausoje vietoje 

Skaitykite toliau, jei norite sužinoti daugiau. 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: BRI940/00, BRI921/00, BRI947/00. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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