„Philips Airfryer“ ruoštas maistas ne toks traškus, kaip tikėtasi
Jei pastebite, kad „Philips Airfryer“ paruoštas maistas ar užkandžiai nepakankamai traškūs, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad sužinotumėte, kaip paprastai išspręsti šią problemą.
Neruoškite daug užkandžių ar per daug maisto vienu metu. Mažesnės porcijos karštame ore apkepa tolygiau.
Norint tai užtikrinti, geriausia „Philips Airfryer“ krepšelio dugną uždengti tik vienu užkandžių sluoksniu.
Naudokite šviežias, šiek tiek miltingas bulves, skirtas bulvytėms ruošti. Jei bulves reikia sandėliuoti, nelaikykite jų šaltoje aplinkoje (pvz., šaldytuve).
Jei namines bulvytes ruošiate su „Airfryer“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Nuskuskite bulves ir supjaustykite jas lazdelėmis.
Bulvių lazdeles mažiausiai 30 min. pamirkykite dubenyje vandens, tada jas išimkite ir nusausinkite virtuviniu popieriumi.
Į dubenį įpilkite pusę šaukšto alyvuogių aliejaus, suberkite bulvių lazdeles ir maišykite, kol jos pasidengs aliejumi.
Pirštais arba virtuviniu įrankiu išimkite lazdeles iš dubens, kad aliejaus perteklius liktų dubenyje. Sudėkite lazdeles į krepšelį.
Bulvių lazdeles kepkite 180 °C (350 °F) temperatūroje ir pakratykite krepšelį praėjus pusei kepimo karštu oru laiko. Kad apkeptų vienodžiau, per visą kepimo karštu oru laiką pakratykite 2–3 kartus.
Taip pat žiūrėkite toliau pateiktą mūsų vaizdo įrašą:
Kad naudodami „Philips Airfryer“ pasiektumėte optimalių rezultatų, turėtumėte naudoti orkaitėje ruošti skirtus produktus. Su „Airfryer“ ruošiami orkaitėje ruošti skirti užkandžiai tampa auksinės rudos spalvos ir traškūs.
Pasirinkite tinkamą temperatūrą. Daugumą užkandžių reikia ruošti 200 °C (400 °F) temperatūroje, išskyrus užkandžius iš tešlos. Užkandžius iš tešlos reikia kepti 180 °C (350 °C) temperatūroje.
Daugumos užkandžių paruošimo trukmė yra tokia pati, kaip orkaitėje visiškai iškepusių užkandžių. Skrudinimo riebalų skrudintuvėje trukmė yra trumpesnė, todėl produktai nebus iki galo paruošti. Rekomenduojama maisto produktų ruošimo trukmė nurodyta „Airfryer“ naudotojo vadove pateiktoje maisto lentelėje arba programėlėje „HomeID“. Pridėkite keletą papildomų minučių, jei maistas nepakankamai traškus (tačiau būkite atidūs, kad nesudegintumėte maisto). Atkreipkite dėmesį: · Pakratykite „Philips Airfryer“ krepšelį praėjus pusei ruošimo laiko, jei maisto produktai liečiasi vieni prie kitų. · Pakratykite krepšelį 2–3 kartus, jei ruošiate didesnį kiekį maisto, kad apkeptų tolygiau. · Kad vienodai iškeptų, įsitikinkite, kad kratant maistas gerai susimaišo – apatinis sluoksnis turi atsirasti viršuje ir atvirkščiai. Taip pat žiūrėkite toliau pateiktą vaizdo įrašą:
Ruošiant naminius bulvių patiekalus, džiūvėsėliuose apvoliotus užkandžius ar mėsos patiekalus, įpilkite šiek tiek aliejaus, kad patiekalas būtų traškus. Be to, kai įmanoma, rinkitės neriebius užkandžius. Bus sunku paruošti traškius užkandžius, kuriuose yra daug riebalų.
Norėdami sužinoti, kaip teisingai naudoti aliejų su „Airfryer“, vadovaukitės toliau pateiktais patarimais.
Prieš įpildami aliejaus gerai nusausinkite maisto paviršių.
Nenaudokite per daug aliejaus, nes maistas bus ne toks traškus ir riebesnis.
Mėsą ar paukštieną galima šiek tiek patepti aliejumi ar marinatu, kad geriau apskrustų.
Ruošdami bulvytes ar bet kokius kitus supilamus produktus, rekomenduojame naudoti didesnį krepšelį (dešinėje pusėje). Šio krepšelio paviršiaus plotas yra didesnis, todėl produktus galima paskirstyti tolygiau. Taip geriau subalansuojama šiluma ir paskirstomas oro srautas maisto produktams, todėl jie geriau paruošiami. Ar šie sprendimai padėjo išspręsti problemą? Jei ne, susisiekite su mumis dėl tolesnės pagalbos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:NA565/02 , NA150/00 , NA331/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›