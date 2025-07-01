Lupasi „Philips Airfryer“ keptuvės arba krepšio danga
Jei pastebėjote, kad „Philips Airfryer“ danga lupasi, tam gali būti priežastis. Perskaitykite toliau pateiktą informaciją ir išspręskite šį klausimą patys.
„Philips Airfryer“ keptuvėje arba krepšyje gali atsirasti dėmių dėl netyčinių įbrėžimų arba prisilietimų prie dangos (pvz., valant šiurkščiais valymo įrankiais ir (arba) įdedant krepšį). Prietaisas nėra kenksmingas, nes visos „Philips Airfryer“ naudojamos medžiagos sukurtos taip, kad būtų saugios naudoti su maistu.
Pastaba. Nevalykite „Airfryer“ šiurkščiais valymo įrankiais (pvz., metaliniais šveitikliais, šiurkščiais šepečiais), o krepšį įdėkite atsargiai.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:NA565/02 , NA150/00 , NA110/00 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›