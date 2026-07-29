GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Palaikymo pagrindinis puslapis

„Philips" pagalba

Su „Philips AirFryer“ paruoštos naminės bulvytės ne tokios, kaip tikėtasi

Jei su „Philips AirFryer“ paruoštos naminės bulvytės ne tokios, kaip tikėtasi, galbūt tai galima lengvai išspręsti. Peržiūrėkite toliau pateiktus veiksmus, kaip tai galite išspręsti patys.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: NA565/02 , NA110/00 , NA150/00 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

Dažnai užduodami klausimai

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Palaikymo pagrindinis puslapis