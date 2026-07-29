Su „Philips AirFryer“ paruoštos naminės bulvytės ne tokios, kaip tikėtasi
Jei su „Philips AirFryer“ paruoštos naminės bulvytės ne tokios, kaip tikėtasi, galbūt tai galima lengvai išspręsti. Peržiūrėkite toliau pateiktus veiksmus, kaip tai galite išspręsti patys.
Pasirinkite bulvių rūšį, tinkamą bulvytėms ruošti
Geriausia „AirFryer“ krepšelį pripildyti tik iki pusės visos talpos, kad jos apkeptų vienodai
Didesnės bulvytės nebus tokios traškios kaip mažesnės.
Kepimo metu 2–3 kartus pakratykite prietaiso krepšelį
Jūsų „Philips AirFryer“ naudojama „Rapid Air“ technologija, todėl kepimo procesas skiriasi nuo skrudinimo riebaluose. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad paruoštumėte namines bulvytes su „AirFryer“.
Nuskuskite bulves ir supjaustykite jas lazdelėmis.
Bulvių lazdeles mažiausiai 30 min. pamirkykite dubenyje, tada išimkite ir nusausinkite virtuviniu popieriumi.
Į dubenį įpilkite pusę arbatinio šaukštelio alyvuogių aliejaus, suberkite bulvių lazdeles ir maišykite, kol jos pasidengtų aliejumi.
Pirštais arba virtuviniu įrankiu išimkite lazdeles iš dubens, kad aliejaus perteklius liktų dubenyje. Sudėkite lazdeles į „AirFryer“ krepšelį.
Kepinkite 300–800 g bulvių lazdelių 180 °C temperatūroje 18–25 min. Kepimo karštu oru metu pakratykite krepšelį 2–3 kartus.
Ruošdami bulvytes ar bet kokius kitus supilamus produktus, rekomenduojame naudoti didesnį krepšelį (dešinėje pusėje). Šio krepšelio paviršiaus plotas yra didesnis, todėl produktus galima paskirstyti tolygiau. Taip geriau subalansuojama šiluma ir paskirstomas oro srautas maisto produktams, todėl jie geriau paruošiami. Ar tai padėjo išspręsti problemą? Jei ne, kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:NA565/02 , NA110/00 , NA150/00 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›