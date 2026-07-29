Mano „Philips Airfryer“ neveikia arba neįsijungia

Jei jūsų „Philips Airfryer“ visiškai neįsijungia arba įsijungia, bet neveikia arba nekaista, skaitykite mūsų toliau pateiktą straipsnį dėl galimų priežasčių ir sprendimų.
Tokiu atveju įsitikinkite, kad „AirFryer“ kištukas tinkamai įkištas į kištukinį lizdą.
Jei į tą patį kištukinį lizdą įjungta per daug prietaisų, „Philips Airfryer“ gali neveikti. Atjunkite kitus prietaisus arba naudokite kitą kištukinį lizdą.
Analoginiuose prietaisuose gali nutikti taip, kad laikmatis tiksi, bet prietaisas nekaista. Tokiu atveju įsitikinkite, kad „AirFryer“ kištukas tinkamai įkištas į lizdą.
Stalčius nėra visiškai uždarytas Kai kuriuose „AirFryer“ modeliuose yra keptuvės aptikimo funkcija. Ši funkcija išjungia šildytuvą ir ventiliatorių, kai išimama „Airfryer“ keptuvė. Prašome užtikrinti, kad įdėjote keptuvę į „Airfryer“ ir kad stalčius visiškai uždarytas. Kitaip jūsų „AirFryer“ neįsijungs.
Keptuvės aptikimo mechanizmas gali būti sugedęs Išimkite keptuvę iš „AirFryer“ ir patikrinkite, ar nėra įtrūkimų ir (arba) pažeidimų plastikinėse dalyse, daugiausia keptuvės kraštuose (žr. toliau esantį paveikslėlį). Jei pastebėjote kokių nors pažeidimų ar įtrūkimų, kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos.
Specialiai HD9880/HD9875/HD9876 modeliams išimkite „Airfryer“ keptuvę iš stalčiaus ir apverskite aukštyn kojom. Keptuvės aptikimo modulis yra sumontuotas dešinėje pusėje šalia krepšio rankenos laikiklio nišos (žr. toliau pateiktą paveikslėlį).
Vienoje pusėje pastebėsite mažą plastikinį dangtelį (žr. toliau esantį paveikslėlį). Jei jo nėra, keptuvės aptikimas neveikia. Tokiu atveju susisiekite su mumis adresu www.philips.com/contact ir mes mielai jums padėsime.
Nustatyta per žema temperatūra Jei nustatote „AirFryer“ veikti 40 °C (100 °F) arba mažesne temperatūra, gali atrodyti, kad prietaisas nekaista (ypač jei aplinkos temperatūra yra panaši).
Patikrinkite „Philips AirFryer“ nustatytą temperatūrą ir, jei reikia, ją padidinkite.
Nenustatyta trukmė arba maisto ruošimo trukmė yra per trumpa (analoginis „AirFryer“)
Prašome pasukti savo analoginį laikmatį į norimą maisto ruošimo trukmę (žr. toliau pateiktą vaizdo įrašą). Jei pageidaujamas maisto ruošimo laikas yra trumpesnis nei 10 min., pasukite laikmatį ties maždaug 15 min., tada pasukite jį atgal į norimą trumpesnį maisto ruošimo laiką.
Toliau pateikta informacija taikoma tik modeliui NA55x.
Kai naudojate su garais susijusią NA55x „Airfryer“ funkciją ir vandens bakelis nėra tinkamai įdėtas, arba jame nėra vandens, prietaisas tai aptiks, o piktograma (žr. toliau pateiktą paveikslėlį) pradės mirksėti. Įsitikinkite, kad bakelyje yra pakankamai vandens ir įstumkite bakelį. Tada paspauskite mygtuką pradėti / sustabdyti, kad pradėtumėte maisto ruošimą, ir piktograma išnyks.
Jei ankstesni sprendimai nepadeda išspręsti problemos, „Philips AirFryer“ šildytuvas gali būti sugedęs. Tokiu atveju kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:NA565/02 , NA150/00 , NA331/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›