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„Philips" pagalba

Mano „Philips Airfryer“ neveikia arba neįsijungia

Jei jūsų „Philips Airfryer“ visiškai neįsijungia arba įsijungia, bet neveikia arba nekaista, skaitykite mūsų toliau pateiktą straipsnį dėl galimų priežasčių ir sprendimų.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: NA565/02 , NA150/00 , NA331/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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