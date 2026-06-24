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„Philips" pagalba

„Philips“ espreso aparatas skleidžia triukšmą

Jei „Philips“ espreso aparatas skleidžia garsų ar keistą triukšmą, skaitykite toliau ir sužinokite daugiau informacijos bei sprendimų.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: EP4341/51, EP4343/51, EP5549/70. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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