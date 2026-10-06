Iš „Philips“ espreso aparato nebėga kava

30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: EP4341/51, EP4343/51, EP5549/70. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Ar galiu „Philips“ espreso aparate naudoti kitokį filtrą?
„Philips“ espreso aparato virimo elemento sutepimas
„Philips“ espreso aparato gėrimo tūrio reguliavimas
�Philips� espreso aparato valymas ir prie�i�ra
Kaip naudoti „Philips“ kavos aliejaus šalinimo tabletes?
Kalkių nuosėdų šalinimas iš „Philips“ espreso aparato