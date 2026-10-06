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„Philips" pagalba

Iš „Philips“ espreso aparato nebėga kava

Jei iš „Philips“ espreso aparato nebėga kava, toliau pateikiame galimas priežastis ir būdus šiai problemai išspręsti.

Jei tai pastebėjote aparatą naudodami pirmą kartą, atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju normalu, jog išbėga tik keli kavos lašai. Išvirus dar keletą puodelių turėtų išbėgti reikiamas kavos kiekis. 
 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: EP4341/51, EP4343/51, EP5549/70. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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