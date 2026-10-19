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„Philips" pagalba

„Philips“ espreso aparatas išmeta sumaltą kavą neišvirdamas kavos

Nutraukus kavos virimą, „Philips“ espreso aparatas išmes kavos miltelius. Skaitykite toliau ir sužinokite daugiau informacijos bei sprendimų.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: EP4341/51, EP4343/51, EP5549/70. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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