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„Philips“ espreso aparatas verda vandeningą kavą

Jei pastebite, kad „Philips“ espreso aparatas verda vandeningą kavą, taip gali nutikti dėl kelių priežasčių. Galimas priežastis ir sprendimus skaitykite toliau.

 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: EP4441/50, EP5549/70, EP5547/90. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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