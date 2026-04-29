Jei pastebite, kad „Philips“ espreso aparatas verda vandeningą kavą, taip gali nutikti dėl kelių priežasčių. Galimas priežastis ir sprendimus skaitykite toliau.
Jei pirmą kartą naudojate espreso aparatą, normalu, kad pirmieji kavos puodeliai gali būti šiek tiek vandeningi, nes sistemai reikia laiko prisitaikyti. Išvirkite dar kelis puodelius kavos, kad aparatas optimizuotų maltos kavos suspaudimą ir išgavimą.
Plaukite virimo elementą kas savaitė, nes dėl nešvaraus virimo elemento filtro gali blogai bėgti vanduo ir tai gali turėti įtakos kavos skoniui. Išplaukite virimo elementą laikydamiesi toliau pateiktų nurodymų arba žiūrėkite pagalbinį vaizdo įrašą:
IŠJUNKITE aparatą ir palaukite, kol jis visiškai išsijungs ir nebeskleis jokių garsų (tai užtruks 15–20 sek.);
atidarykite techninės priežiūros dureles ir išimkite virimo elementą;
kruopščiai išplaukite virimo elementą drungnu, tekančiu vandeniu ir palikite jį išdžiūti prieš įdėdami atgal.
Gali būti, kad reguliuojant malūnėlio nustatymą į smulkesnį malimą, jis netyčia buvo pasuktas per daug ir du malimo akmenys buvo nustatyti per arti vienas kito. Jei sumalama per smulkiai, kava gali nesugerti vandens.
Reikia iš naujo sureguliuoti malimo nustatymą į stambesnį pasukant malūnėlio nustatymo rankenėlę kavos pupelių indo viduje ties didesniu skaičiumi ar didesne kavos pupele.
Puodelio tūris, aromato nustatymas, malūnėlio nustatymas yra aparato nustatymai, kurie turi įtakos kavos stiprumui. Patariame išbandyti skirtingus nustatymus.
Pvz., norėdami padidinti stiprumą, pasirinkite aukščiausią aromato nustatymą, nustatykite malūnėlį malti smulkiau ir pasirinkite vidutinį puodelio tūrį.
Atidarykite maltos kavos piltuvėlio dangtelį ir patikrinkite, ar jis neužkimštas malta kava. Jei maltos kavos skyrius užkimštas, galite jį atkimšti vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis.
IŠJUNKITE aparatą ir palaukite, kol jis visiškai išsijungs.
Iš aparato išimkite virimo elementą.
Atidarykite maltos kavos piltuvėlio dangtelį ir į jį įkiškite šaukšto rankeną.
Judinkite rankeną aukštyn ir žemyn, kol pašalinsite maltos kavos kamštį.
Jei šiomis priemonėmis neišsprendėte problemos, kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:EP4441/50, EP5549/70, EP5547/90. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›