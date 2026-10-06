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„Philips" pagalba

Iš „Philips“ espreso aparato bakelio nebėga vanduo

Užstrigęs oras gali blokuoti vandens tiekimą „Philips“ espreso aparate. Tai gali būti viena iš priežasčių, kodėl vanduo netraukiamas iš vandens bakelio. Skaitykite toliau ir sužinokite visas galimas priežastis bei kaip išspręsti šią problemą.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: EP4441/50, EP4343/51, EP5543/90. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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