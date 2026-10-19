Negaliu įdėti virimo elemento į savo „Philips“ espreso aparatą
Jei negalite įdėti virimo elemento į „Philips“ espreso aparatą, gali būti, kad virimo elementas nėra neutralioje padėtyje. Toliau pateikiame patarimų, kaip jį įdėti.
Kad galėtumėte įdėti virimo elementą, patikrinkite, ar virimo elementas teisingai nustatytas neutralioje padėtyje, o aparatas paruoštas. Virimo elementas nustatytas į neutralią padėtį, kai rodyklė ant virimo elemento šone esančio geltono cilindro yra sulygiuota su juoda rodykle ir „N“. Be to, šone esantis geltonas kabliukas turi būti vertikalioje padėtyje (žr. toliau pateiktą paveikslėlį arba filmą).
Norėdami įdėti virimo elementą į aparatą, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis: 1. Palikite virimo elementą išimtą ir uždarykite techninės priežiūros dureles. Visas kitas dalis sudėkite atgal į aparatą (lašų surinkimo padėklą / kavos tirščių talpą, vandens bakelį). 2. Paspauskite mygtuką ON / OFF, kad IŠJUNGTUMĖTE aparatą. Palaukite, kol aparatas nebeskleis jokių garsų (tai gali užtrukti iki 15–20 sek.). 3. Paspauskite mygtuką ON/OFF, kad ĮJUNGTUMĖTE aparatą. Nieko nedarykite, kol aparatas nustos skleisti garsus. Jei atidarysite techninio aptarnavimo dureles / išimsite lašų surinkimo padėklą / vandens bakelį anksčiau nei aparatas bus paruošta naudoti, aparato pavara gali būti nustatyta į netinkamą padėtį ir negalėsite įdėti virimo elemento. 4. Prieš įdėdami virimo elementą, nustatykite jį į neutralią padėtį. Norėdami nustatyti virimo elementą į neutralią padėtį, pirmiausia spauskite svirtelę žemyn, kol ji prisilies prie virimo elemento pagrindo (žr. 1 pav.), tuomet patikrinkite, ar geltonas kabliukas yra pačioje aukščiausioje padėtyje, jei ne, pastumkite aukštyn (žr. 2 pav.). 5. Atidarykite techninės priežiūros dureles ir pagal kreipiamuosius bėgelius stumkite virimo elementą į aparatą, kol jis užsifiksuos savo vietoje. 6. Uždarykite techninės priežiūros dureles ir IŠJUNKITE aparatą, tuomet vėl ĮJUNKITE.
Atkreipkite dėmesį. Priklausomai nuo konkretaus espreso aparato modelio, instrukcijos gali skirtis. Norėdami sužinoti tikslesnes išsamias instrukcijas, žr. naudotojo vadovą.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:EP5547/90, EP4443/70, EP4441/50. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›