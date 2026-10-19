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„Philips" pagalba

Negaliu įdėti virimo elemento į savo „Philips“ espreso aparatą

Jei negalite įdėti virimo elemento į „Philips“ espreso aparatą, gali būti, kad virimo elementas nėra neutralioje padėtyje. Toliau pateikiame patarimų, kaip jį įdėti.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: EP5547/90, EP4443/70, EP4441/50. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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