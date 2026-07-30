„Philips Sonicare“ dantų šepetėlis labai garsiai veikia
Jei toliau pateikti nurodymai nepadeda, susisiekite su mumis arba spustelėkite čia ir pateikite internetinę garantijos užklausą, kad padėtume jums gauti pakaitinį prietaisą. Visiems „Sonicare“ dantų šepetėliams ir irigatoriams suteikiama 2 metų garantija. Jei dantų šepetėlis skleidžia garsų triukšmą, galbūt jums padės toliau pateikti trikčių šalinimo patarimai.
Rekomenduojame atlikti toliau aprašytus veiksmus nurodyta tvarka. Po kiekvieno veiksmo patikrinkite, ar problema išspręsta, jei ne, atlikite kitą veiksmą. Arba, norėdami išspręsti problemą, galite peržiūrėti toliau pateiktą vaizdo įrašą.
Dantų šepetėliai „Sonicare“ dantis valo galingai vibruodami. Skleidžiamas garsas yra didesnis nei valant paprastu dantų šepetėliu. Jei tai yra jūsų pirmasis elektrinis dantų šepetėlis, gali užtrukti, kol priprasite prie valymo elektriniu šepetėliu.
Jei įjungsite dantų šepetėlį be šepetėlio galvutės, garsas bus didesnis. Visada įsitikinkite, kad šepetėlio galvutė pritvirtinta prie dantų šepetėlio.
Jei iš dantų šepetėlio sklinda neįprastai garsus triukšmas, gali būti, kad jo galvutė yra laisva. Įsitikinkite, kad šepetėlio galvutė tvirtai uždėta ant rankenos ir nėra laisva. Tarp rankenos ir šepetėlio galvutės liks nedidelis tarpelis, reikalingas tam, kad ji galėtų vibruoti.
Tai taip pat gali reikšti, kad šepetėlio galvutė yra nusidėvėjusi. Rekomenduojame keisti šepetėlio galvutę kas tris mėn. Naują šepetėlio galvutę galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje.
Atlikite šiuos veiksmus: 1 veiksmas: nuimkite šepetėlio galvutę nuo rankenos. 2 veiksmas: įjunkite dantų šepetėlį.
Ar dantų šepetėlis vis dar skleidžia garsų ar neįprastą triukšmą?
Taip: dantų šepetėlis yra sugedęs. Rekomenduojame internetu kreiptis dėl remonto ar keitimo.
Ne: jei triukšmas nutyla, šepetėlio galvutė yra sugedusi arba nusidėvėjusi. Reikia pakeisti šepetėlio galvutę nauja.
Jei nė vienas iš šių patarimų nepadeda, gali būti vidinis dantų šepetėlio gedimas. Rekomenduojame kreiptis dėl dantų šepetėlio remonto arba keitimo.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:HX3792/11 , HX3792/12 , HX7429/03 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›