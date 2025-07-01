Iš gruzdintuvės „Philips Airfryer“ sklinda dūmai

Kaitinimo elementas yra „AirFryer“ viršuje. Dėl stipraus oro srauto lengvi produktai (pvz., skrudintos duonos riekės, daržovės ar vaisių gabalėliai) gali patekti į kaitinimo elementą. Prietaisui atvėsus, pašalinkite maistą nuo kaitinimo elemento.
Pastaba. Norėdami išvengti dūmų, kai ruošiate lengvus produktus, atsižvelgdami į „AirFrye“ modelį, galite naudoti vieną iš toliau nurodytų priedų:
- užkandžių dangtį;
- nuo taškymosi apsaugantį dangtį;
- įvairių produktų krepšelį.
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