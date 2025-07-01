Dantų šepetėlis „Sonicare“ vibruoja silpniau

Jei toliau pateikti nurodymai nepadeda, susisiekite su mumis arba spustelėkite čia ir pateikite internetinę garantijos užklausą, kad padėtume jums gauti pakaitinį prietaisą. Visiems „Sonicare“ dantų šepetėliams ir irigatoriams suteikiama 2 metų garantija.
Jei dantų šepetėlis vibruoja silpniau nei anksčiau, galbūt jums padės toliau pateikti trikčių šalinimo patarimai.
Rekomenduojame atlikti toliau aprašytus veiksmus nurodyta tvarka. Po kiekvieno veiksmo patikrinkite, ar problema išspręsta, jei ne, atlikite kitą veiksmą.
Dantų šepetėliui, kurio akumuliatorius įkrautas ne iki galo, gali reikėti daugiau galios, kad vibruotų numatytu stiprumu. Rekomenduojame jį krauti per naktį bent 24 valandas.
Visų „Sonicare“ dantų šepetėlių įkrovikliai yra skirtingi ir nesuderinami su kitais „Sonicare“ modeliais. Rekomenduojame dantų šepetėlį įkrauti naudojant originalų įkroviklį, pridėtą prie dantų šepetėlio.
Kai kuriuose dantų šepetėliuose yra pagal numatytuosius nustatymus įjungta funkcija „EasyStart“. Dėl šios funkcijos dantų šepetėlio vibracija po kiekvieno valymo šiek tiek sustiprinama. Vibracija didės per pirmuosius keturiolika valymų. Jei norite, kad dantų šepetėlis vibruotų įprastai, rekomenduojame išjungti funkciją „EasyStart“.
Tai taip pat gali reikšti, kad šepetėlio galvutė yra nusidėvėjusi. Rekomenduojame keisti šepetėlio galvutę kas tris mėn. Galite įsigyti naują šepetėlio galvutę mūsų internetinėje parduotuvėje.
Jei neseniai pakeitėte šepetėlio galvutę, pereikite prie kito veiksmo.
Pasirinktas režimas turi įtakos dantų šepetėlio vibracijai. Kai kurie valymo režimai yra ne tokie galingi, pvz., „TongueCare“ ir „Sensitive“. Rekomenduojame didinti vibraciją keičiant valymo režimą. Išjunkite dantų šepetėlį ir paspauskite režimo / intensyvumo mygtuką, kad pasirinktumėte pageidaujamą režimą.
Kai kuriuose dantų šepetėlių modeliuose yra intensyvumo nustatymas. Perskaitykite naudotojo vadovą, kad sužinotumėte, ar jūsų dantų šepetėlyje yra intensyvumo nustatymas. Pasirinktas intensyvumo nustatymas gali turėti įtakos dantų šepetėlio vibracijai. Galite pasirinkti iš skirtingų intensyvumo lygių. Dantų šepetėlis automatiškai parinks intensyvumo lygį pagal pritvirtintą šepetėlio galvutę.
Valydami dantis galite keisti intensyvumą paspausdami režimo / intensyvumo mygtuką. Intensyvumo reguliuoti neįmanomas, kai rankena yra išjungta.
Jei nė vienas iš šių patarimų nepadeda, gali būti vidinis dantų šepetėlio gedimas. Rekomenduojame kreiptis dėl dantų šepetėlio remonto arba keitimo.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:HX3792/12 , HX3792/11 , HX7429/02 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›