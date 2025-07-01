„Sonicare“ dantų šepetėlis vibruoja per stipriai

Jei toliau pateikti nurodymai nepadeda, susisiekite su mumis arba spustelėkite čia ir pateikite internetinę garantijos užklausą, kad padėtume jums gauti pakaitinį prietaisą. Visiems „Sonicare“ dantų šepetėliams ir irigatoriams suteikiama 2 metų garantija.
Dantų šepetėliai „Sonicare“ veikia stipriai vibruodami, kad išvalytų dantis. Jei tai yra jūsų pirmasis elektrinis dantų šepetėlis, gali užtrukti, kol priprasite prie vibracijų. Išbandykite keletą toliau pateiktų patarimų!
Priklausomai nuo turimo dantų šepetėlio modelio, galite reguliuoti intensyvumo lygį.
3000–4000 serijos, „ProtectiveClean“ 4100–4300, 5500 serijos: pasirinkite tarp mažo ir didelio intensyvumo vieną kartą paspausdami maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte dantų šepetėlį, tada per 2 sekundes paspauskite antrą kartą, kad pakeistumėte intensyvumą. Atkreipkite dėmesį, kad pirmą kartą naudojant dantų šepetėlį pagal numatytuosius nustatymus parinktas mažas intensyvumas.
„ProtectiveClean“ 6100, „ExpertClean“ 7300–7500, 6100–6700 serijos: Uždėjus išmaniąją šepetėlio galvutę ant rankenos automatiškai parenkamas rekomenduojamas intensyvumas. Jei norite perjungti intensyvumą, tai galite padaryti šepetėlio valymo metu paspausdami režimo / intensyvumo mygtuką. Intensyvumo negalima keisti, jei rankena išjungta arba pristabdyta.
Jei jūsų dantų šepetėlis turi „EasyStart“ funkciją, atkreipkite dėmesį, kad pagal numatytuosius nustatymus „EasyStart“ yra įjungta. „EasyStart“ funkcija lėtai didina vibraciją per pirmuosius 14 valymų. Gali atrodyti, kad šepetėlio valymo ciklo pradžioje vibracija yra silpnesnė, o pabaigoje – stipresnė. „EasyStart“ funkciją galite išjungti:
Padėkite dantų šepetėlį ant įkroviklio.
paspaudę ir palaikę įjungimo / išjungimo mygtuką dantų šepetėliui esant įkroviklyje, kol po 3 sekundžių išgirsite vieną garsinį signalą.
Atleiskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Vis dar turite problemų su dantų šepetėliu? Jei nė vienas iš šių patarimų nepadeda, dantų šepetėlis gali būti pažeistas iš vidaus. Rekomenduojame atiduoti sutaisyti arba pakeisti dantų šepetėlį spustelint šią nuorodą..
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:HX3792/12 , HX3792/11 , HX7420/02 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›