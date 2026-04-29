„Philips" pagalba
„Philips“ oro valytuvo filtro keitimo indikacija neišsijungia
Jei „Philips“ oro valytuvo filtro keitimo indikacija ar lemputė neišsijungia, skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip išspręsti šią problemą.
Pakeitus filtrą, reikia rankiniu būdu iš naujo nustatyti filtro naudojimo trukmę. Jei jos nenustatysite, filtro keitimo indikacija liks įjungta.
Norėdami tai atlikti, vykdykite toliau nurodytus veiksmus:
- įjunkite oro valytuvą į elektros tinklą;
- paspauskite įjungimo mygtuką;
- palieskite ir tris sekundes palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką
Jei šie veiksmai nepadėjo, susisiekite su mumis dėl tolesnės pagalbos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: AC2220/10, AC3420/10, AC0850/11. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›