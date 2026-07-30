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„Philips" pagalba

Mano „Sonicare“ dantų šepetėlio galvutė nukrenta

Jei jūsų dantų šepetėlio galvutė nukrito, toliau pateikti problemų sprendimo patarimai gali padėti jums rasti sprendimą.

Rekomenduojame atlikti veiksmus toliau nurodyta tvarka. Po kiekvieno veiksmo patikrinkite, ar problema išspręsta, jei ne, atlikite kitą veiksmą.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: HX3792/11 , HX3792/12 , HX6042/90 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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