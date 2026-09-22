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„Philips" pagalba

Iš dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ sklinda garsus ar neįprastas garsas

Gali būti keletas priežasčių, dėl kurių iš dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ sklinda garsus ar neįprastas garsas. Sužinokite, kaip tai išspręsti, atsižvelgdami į turimą modelį.

„AquaTrio“ modeliai

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XW7110/01 , XW9383/01 , FC7080/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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