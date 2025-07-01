Jei jūsų „Philips Airfryer“ kelia triukšmą, toliau rasite, kaip paprasčiausiai išspręsti šią problemą.
Jei girdimas triukšmas primena labai greitai besisukantį ventiliatorių, tai normalu.
Jūsų „Philips Airfryer“ viduje yra ventiliatorius, kuris padeda išlaikyti jo vidines dalis vėsias, kai prietaisas įjungtas. Šis triukšmas gali būti iki 65 dB (decibelų) arba toks pat stiprus kaip vidutinio dulkių siurblio keliamas triukšmas.
Tokiu atveju nesijaudinkite. „Airfryer“ nieko nenutiko.
Jei triukšmas garsesnis arba skiriasi nuo įprasto ventiliatoriaus skleidžiamo garso (pvz., šniokštimo ar šnypštimo), vadinasi, „Philips Airfryer“ yra atsilaisvinusi dalis.
Tokiu atveju kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:NA565/02 , NA110/00 , NA150/00 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›